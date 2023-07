Unternehmensgruppe ALDI SÜD

Hol dir deine Portion Region: ALDI SÜD setzt mit neuer Kampagne auf Regionalität

Mülheim an der Ruhr (ots)

Regionale und leistbare Produkte für alle: Unter dem Motto "Hol dir deine Portion Region.'' startet ALDI SÜD ab dem 31. Juli eine Kampagne, die Erzeuger:innen mit ihren regionalen Produkten im gesamten ALDI SÜD Gebiet in den Mittelpunkt stellt.

Ob Fleisch, Eier, frisches Obst und Gemüse oder Molkereiprodukte: Bei ALDI SÜD finden Kund:innen eine große Auswahl an Produkten aus regionaler Landwirtschaft zum besten Preis. Der Discounter hat sein Angebot in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und bietet über das Jahr und die Regionen hinweg mehr als 350 Produkte, die mit dem Regionalfenster gekennzeichnet sind - der Großteil davon unter der ALDI Eigenmarke ,,Bestes aus der Region''. Obst und Gemüse wird, wann immer saisonal verfügbar und regional möglich, aus der jeweiligen Region bezogen.

FOKUS AUF REGIONALE ERZEUGER:INNEN

Partnerschaftliche Lieferant:innenbeziehungen und eine enge Zusammenarbeit zwischen regionalen Erzeuger:innen und ALDI SÜD machen dieses umfangreiche regionale Sortiment erst möglich. Diese Botschaft transportiert auch die neue Kampagne ,,Hol dir deine Portion Region.", mit der das Unternehmen ab dem 31. Juli an den Start geht. Im gesamten ALDI SÜD Gebiet werden Erzeuger:innen mit ihren regionalen Produkten abgebildet. Je nach Region können Kund:innen somit unterschiedliche Gesichter aus ihrer Heimat entdecken.

,,Mit der Kommunikation zu unserer Eigenmarke ,Bestes aus der Region' bieten wir den regionalen Erzeuger:innen eine verdiente Bühne und möchten unsere Wertschätzung für regionale Lebensmittel zum Ausdruck bringen. Zudem machen wir unsere Kund:innen auf die große regionale Vielfalt bei ALDI SÜD aufmerksam'', erklärt Christian Göbel, Group Director Customer Interaction bei ALDI SÜD.

BREITER MEDIAMIX SORGT FÜR SICHTBARKEIT

Die Kampagne startet am Montag, den 31. Juli 2023, und läuft rund sechs Wochen. Gespielt werden Einzel- sowie Sammelmotive über sämtliche Kanäle, darunter OOH, OLV, Display, Print und Social Media. Werbemaßnahmen in Funk, am Point of Sale und im Handzettel ergänzen den Mediamix. Konzipiert wurde die Kampagne von der Agentur Zum goldenen Hirschen. PHD Germany war für die Mediaplanung zuständig und die Agentur Accenture Song verantwortete das Konzept und die Produktion im Bereich Social Media.

