Fresh, cool und frei: YouTube-Star Julien Bam entwirft Streetwear exklusiv für ALDI SÜD

"No brand needed" lautet der Name der Modekollektion, die der erfolgreiche Webvideoproduzent und Social Media Influencer Julien Bam für ALDI SÜD designt hat. Und tatsächlich brauchen seine Styles kein Markenlogo, um absolut lässig und cool zu sein. Die Kollektion aus Street- und Dance-Wear für Mädels und Jungs ist ab Montag, 27. Januar in allen ALDI SÜD Filialen erhältlich.

Julien Bam ist mit mehr als fünfeinhalb Millionen Abonnenten einer der bekanntesten deutschen YouTuber. In seinen Videos dreht sich alles ums Tanzen, um Musik und Entertainment. Auch aus der ProSieben Dance Show "Masters of Dance", Ende 2018, ist Julien Bam bekannt. Dort war er als Juror in der Show zu sehen. Mit seiner Modekollektion "No brand needed" (zu Deutsch: keine Marke nötig), die Julien Bam für ALDI SÜD entworfen hat, möchte er dem Markendruck entgegenwirken, dem junge Menschen zunehmend ausgesetzt sind: "Ich bin der Meinung, ein Designerlogo macht noch längst keinen coolen Style aus. Genau das möchte ich mit meiner Kollektion für ALDI SÜD ausdrücken."

Der perfekte Look zum Wohlfühlen

Zu den verschiedenen It-Pieces für einen kompletten BAM-Look gehören neben Longsleeves und T-Shirts (5,99 und 4,99 Euro) auch die lässigen Hoodies (14,99 Euro) in den Farben Grün, Schwarz und Altrosa. Sie kombinieren sportlichen Style mit modernen Schnitten im angesagten Oversize-Look. Coole Details wie cleane Wording-Prints machen sie zu einem echten Hingucker. Die Jogger und Tights (je 14,99 Euro) zeichnen sich durch eine schmale Form und ein superbequemes Tragegefühl aus. Das war Julien Bam besonders wichtig: "Ich trage einfach schon immer gerne Kleidung, in der man sich wohl fühlt und die trotzdem cool aussieht. Genau das ist mein perfekter Look."

Minimalistische Unisex-Sneaker

Auch die passenden Accessoires dürfen zu einem rundum perfekten Outfit nicht fehlen. Ein Must-Have, nicht nur am Bad-Hair-Day, sind die Mützen mit umschlagbarem Bund (4,99 Euro). Die minimalistischen Unisex-Sneaker (Größe 36-43, 19,99 Euro) in der Trendfarbe Weiß passen beim Training oder zum Chillen mit Freunden.

Mehr Informationen zu Julien Bam und seiner Kollektion gibt es auf dem ALDI SÜD Blog und in einem Making-of-Video. Neben einer reichweitenstarken Kampagne auf den Social-Media-Kanälen von Julien Bam und ALDI SÜD, wird über die ALDI SÜD Social-Media-Kanäle außerdem ab dem 27. Januar ein Meet and Greet mit Julien Bam verlost.

