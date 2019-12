Unternehmensgruppe ALDI SÜD

ALDI SÜD baut Premium Weinsortiment weiter aus

Mülheim an der Ruhr (ots)

In 2018 war ALDI SÜD laut GfK mit 17,3 Prozent Marktführer in der Warengruppe Wein. Mit der Einführung der ALDI Eigenmarke 'Exquisite Collection' und weiteren saisonal limitierten und exklusiven Weinen möchte der Discounter seine Marktposition weiter stärken und baut sein Angebot entsprechend aus.

Ein super Preis-Genuss-Verhältnis: Dafür steht die ALDI Eigenmarke 'Exquisite Collection'. Die Marke wurde bereits bei ALDI UK etabliert und ist jetzt auch exklusiv bei ALDI SÜD in Deutschland erhältlich. Viele der Artikel stammen von kleineren Produzenten aus unentdeckten Regionen. "So bekommen unsere Kunden die Möglichkeit, auch außergewöhnliche Weine zu probieren", sagt Patrick Donath, Buying Director, verantwortlich für den Warenbereich Wein bei ALDI SÜD. Optisches Erkennungsmerkmal der Weine ist die Unterschrift der jeweiligen Winemaker auf den Etiketten. "Mit der 'Exquisite Collection' möchten wir einen verlässlichen, qualitativ hochwertigen Wein anbieten, bei dem der Kunde im Regal blind zugreifen kann", so Donath. Die Produkte sowie weitere saisonal limitierte Weine finden Kunden in einem eigenen Bereich im Weinregal mit der Kennzeichnung 'Saisonale Weinlese'.

Darüber hinaus setzt der Discounter auf exklusive Premium-Weine, die größtenteils prämiert und ebenfalls nur bei ALDI SÜD erhältlich sind. Dazu zählen unter anderem Weine bekannter Winzer, Weine mit Kult-Charakter oder Newcomer, beispielsweise der 'TAUSENDFARBEN Grauer Burgunder Pfalz QbA' (4,49 Euro) der Winzertochter Julia Lergenmüller oder die 'HEIMLESE Cuvée weiß Rheinhessen QbA (3,99 Euro). "Unser Premiumweißwein HEIMLESE stammt von sechs Winzerfamilien, die eine exklusive Cuvée mit und für uns kreieren", erklärt Donath. Zur Weihnachtsund Winterzeit sind aber vor allem kräftige Rotweine beliebt. Zu den aktuell verfügbaren, prämierten Aktionsweinen gehören beispielsweise ein Barolo DOCG Riserva von 2012 (14,99 Euro) oder ein GRAND BAROSSA Cabernet Sauvignon Barossa aus Australien (9,99 Euro).

Aktuell führen wir die folgenden saisonalen Weine unter der 'Exquisite Collection':

Kaiserstühler Spätburgunder Spätlese 4,99 EUR

Bischöfliche Weingüter Trier Riesling Spätlese Einzellage 7,99 EUR

Cuatro Rayas Verdejdo Rueda DO 5,49 EUR

Château Mazails Medoc Cru Bou. 6,99 EUR

