Rheinische Post: Reif rät dem DFB für Grindel-Nachfolge: "Einfach nur einen Ex-Spieler zu nehmen - so einfach wird es nicht"

Für Marcel Reif haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Präsidenten in den vergangenen Jahren kein gutes Bild abgegeben. "Das ist eines der höchsten Ämter, die es in Deutschland gibt. Dieses Amt stellt Ansprüche, und offenbar ist es nicht so leicht, die zu erfüllen. Zumindest nicht für die handelnden Personen, die das bisher versucht haben. Das ist schon bedenklich. Diese Strecke ist kein großes Ruhmesblatt für den deutschen Fußball. Passt sich irgendwie auch den Leistungen zuletzt an", sagte der TV-Experte der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten für die Nachfolge des zurückgetretenen Präsidenten Reinhard Grindel rät Reif, es sich nicht zu leicht zu machen: "Einfach nur einen Ex-Spieler zu nehmen - so einfach wird es nicht. Nur eine Galionsfigur kann es nicht richten. Man sollte sich Zeit lassen." Marcel Reif kommentierte 30 Jahre Fußballspiele im Fernsehen, gewann den Grimme- und den Bayerischen Fernsehpreis. Derzeit ist er als Experte für Sport1 tätig.

