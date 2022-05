REWE Markt GmbH

Supermarkt des Jahres 2022: Fünf von sieben Preisträger kommen von REWE

Vollsortimenter und Mitarbeiter überzeugen hochkarätig besetzte Fachjury

Köln / Essen (ots)

REWE hat beim renommierten Branchenpreis "Supermarkt des Jahres 2022" überragend abgeschnitten. In den sieben ausgelobten Wettbewerbskategorien setzten sich fünf REWE-Vertreter an die Spitze. Die Sieger sind: REWE Center in Jena (Filialisten bis 5.000 qm Verkaufsfläche), REWE Center in Bonn-Beuel (Filialisten über 5.000 qm Verkaufsfläche), REWE Center Quermann in Bielefeld (Selbstständige über 2.500 qm Verkaufsfläche), Patrick Jansen von REWE Nepomuck in Würselen (Mitarbeiter des Jahres für Gesellschaftliches & soziales Engagement) und Paul Licznerski von REWE Michael Reinartz in Aachen (Mitarbeiter des Jahres für Teamfähigkeit & Innovation). REWE Azhari (Sinzig) und REWE Ralf Kramer (Recklinghausen) schafften es zudem unter die besten Drei der Nominierten. Eine hochkarätige Fachjury hat im deutschen Lebensmitteleinzelhandel die Sieger-Märkte ausgezeichnet. Das Finale der Wahl der Preisträger fand am 04. Mai im Rahmen des führenden Branchentreffs "Supermarkt des Jahres - Menschen & Märkte" in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen statt.

Das prämierte REWE Center in Jena bietet auf 3.500 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als 35.000 Artikel an. Stark ist man dort auch in der Eigenproduktion von Lebensmitteln. "Wir überzeugen unsere Kundschaft vor allem durch einen hohen Anteil an Bio-Produkten und Lebensmitteln aus der Region. Zusammen machen diese beiden Sortimente knapp 14 Prozent unseres Angebotes aus", sagt Marktmanager Steffen Kärst. "Auch bei Trends und Innovationen sind wir vorne mit dabei. So haben wir hier die Scan&Go-Technik im Einsatz. Damit können die Kundinnen und Kunden ihren Einkauf direkt am Regal scannen." Das REWE Center in einem Einkaufszentrum im Jenaer Speckgürtel hat 65 Mitarbeiter, die sich auch um viele Services wie den Abholservice oder liebevoll gestaltete Präsentkörbe kümmern.

Rund 60.000 verschiedene Produkte hat das REWE Center im Bonner Stadtbezirk Beuel. Mit einer Fläche von etwa 8.000 Quadratmetern ist das Center der größte REWE-Markt in ganz Nordrhein-Westfalen. Im Fokus steht Frische: sei es in der rund 550 Quadratmeter großen Obst- und Gemüseabteilung, dem über 43 Meter langen Servicebereich, bei Convenienceartikeln oder Sortimenten aus der Region. Auch eines der größten veganen und vegetarischen Sortimente, die eigene Kaffeerösterei, über 200 Produkte aus Eigenkreation und zahlreiche Shop-in-Shop Systeme, machen den Einkauf zum Erlebnis. Außergewöhnlich ist auch der "Nachhaltigkeitspfad", der mit seinen 13 Stationen die Kund:innen auf dem Weg zu einem noch nachhaltigerem Einkauf begleitet. "Ganz besonders freue ich mich für mein 145-köpfige Marktteam. Sie geben Tag für Tag ihr Bestes und sind das Herzstück des Marktes," erklärt Marktleiter Andre Becker stolz.

Innovativ und modern - das selbstständig betriebene REWE Center Quermann in Bielefeld ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Vor allem Regionalität steht im Fokus der Sortimente, die rund 48.000 Artikel auf knapp 3.000 qm Verkaufsfläche umfassen. Dreimal wöchentlich wird frisches Gemüse mit dem eigenen Trecker direkt vom Bauern aus der Umgebung abgeholt, was die Kund:innen honorieren. Für Ines und Rainer Quermann hat es im zweiten Anlauf beim Wettbewerb geklappt, sie und ihr Team holten die heiß begehrte Trophäe in die Großstadt der Region Ostwestfalen-Lippe.

Patrick Jansen (24), der für sein gesellschaftliches und soziales Engagement ausgezeichnet wurde, leitet als Fleischermeister die 10-köpfige Serviceabteilung von REWE Nepomuck in Würselen. Er sorgte dafür, dass zwei junge Männer aus sozial angespannten Verhältnissen eine Karrierechance bei seinem Arbeitgeber erhielten. Dank der persönlichen Betreuung des REWE-Nachwuchstalents und gemeinsamen Lernstunden in der Freizeit, meisterten die zwei Auszubildenden ihre Abschlussprüfung mit Bravour. "Für mich ist es selbstverständlich zu helfen," betont der Preisträger.

"Herzlichkeits-Experte" - so beschreibt REWE-Kaufmann Michael Reinartz aus Aachen seinen stellvertretenden Marktleiter Paul Licznerski. Denn Licznerski kümmert sich neben seinen Führungsaufgaben beispielsweise um die Dekoration auf der Verkaufsfläche. Mit seinen frischen Ideen und seinem Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und sein Team trägt er dabei maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. "Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung und bin sehr stolz darauf," erklärt der Mitarbeiter des Jahres 2022 in der Kategorie "Teamfähigkeit & Innovation".

Die Auszeichnung "Supermarkt des Jahres" wird jährlich vom Fachmagazin "Lebensmittel Praxis" und Europas größter Food-Zeitschrift "Meine Familie & Ich" verliehen. Er ist der etablierteste und wichtigste Wettbewerb der Branche. Dabei prüft eine Expertenjury aus Handelsvertretern jede Bewerbung auf Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Profitabilität und eine aufschlussreiche Konzeptbeschreibung. Die Kür aus Laden- und Sortimentsgestaltung, Kundenservice, Mitarbeitern und Werbung muss schlüssig sein. Wer die Jury mit der Bewerbung überzeugt, kommt in die Runde der Top 12 und muss den Überraschungsbesuch der Redaktion der "Lebensmittel Praxis" meistern. Zudem wird eine unabhängige und unangekündigte Verbraucherbefragung durch ein Marktforschungsinstitut beauftragt. In allen nominierten Märkten werden Kunden aufgefordert, ihren Einkauf unter anderem zu den Punkten Frische, Angebotsvielfalt oder Kundenfreundlichkeit zu bewerten. Alle Faktoren und ein finales Interview der Marktmanager vor der Fachjury fließen in die Beurteilung ein. So bleibt es bis zur feierlichen Preisverleihung spannend für die Märkte. Außerdem verleihen die Initiatoren die begehrten Sonderpreise für die "Mitarbeiter:innen des Jahres" im Lebensmitteleinzelhandel.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeitenden und über 3.700 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

