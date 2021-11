Iceland ProCruises

Kreuzfahrt: Iceland ProCruises bietet "Wal-Garantie"

Ocean Diamond umrundet ab Mai 2022 zehn Mal Island

Kreuzfahrt mit nur 210 Passagieren

Hamburg (ots)

An der Reling stehen und die abtauchende Fluke eines Wales bestaunen. Dieses Erlebnis garantiert Iceland ProCruises seinen Passagieren für die nächstjährigen Kreuzfahrten rund um Island mit der OCEAN DIAMOND. Zu sehen sind dann Buckelwale, Finnwale, Orcas, Pottwale oder sogar Blauwale. "Island ist Europas bester Ort für Walsichtungen", so Geschäftsführerin Ann-Cathrin Bröcker. Gleichzeitig unterstützt der Hamburger Veranstalter über seine Partner die isländische Initiative "Icewhale" zum Schutz der Meeressäuger, speziell für verantwortungsvolle Walbesichtigungstouren und gegen den Konsum von Walfleisch in den Restaurants.

Iceland ProCruises, Tochterunternehmen des größten deutschen Anbieters für Islandreisen, umrundet ab Mai 2022 mit der OCEAN DIAMOND gleich zehn Mal die größte Vulkaninsel der Welt. Die Seereisen der OCEAN DIAMOND sind "Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter": Gletscher, Vulkane und Wale sind fester Bestandteil jeder Route. Neben Anlandungen mit den bordeigenen Zodiacs zur Erkundung entlegener Buchten und kleinerer Häfen, stehen auch Landausflüge per Bus oder Wanderungen und zusätzliche Touren zur Walbeobachtung auf dem Programm.

Das neue Programm 2022 von Iceland ProCruises für Seereisen rund um Island und nach Grönland ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich. Noch bis zum 31. Dezember 2021 gelten Frühbuchervorteile.

Weitere Informationen: www.icelandprocruises.de

Iceland ProCruises ist ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. Mit dem wendigen Schiff OCEAN DIAMOND (210 Gäste) werden regelmäßige Island-Umrundungen mit vielen Häfen und Expeditionscharakter angeboten. Ab 2022 übernimmt die SEAVENTURE (164 Gäste) zwei Seereisen nach Grönland. Ein isländisches Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut. Beide Schiffe werden mit emissionsarmem Marinedieselöl (0,1% Schwefelgehalt) angetrieben.

