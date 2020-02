REWE Markt GmbH

REWE in Sonthofen hat die beste Fischtheke

Köln (ots)

Supermarkt bietet Vielfalt an Fisch und Meeresfrüchten

Ganz im Süden Deutschlands gibt es die beste Fischtheke im Supermarkt: Der REWE-Markt in Sonthofen hat den "Seafood Star 2020" gewonnen. Eine Jury zeichnete das dreiköpfige Team um Abteilungsleiter Oliver Gmeinder mit dem ersten Platz in der Kategorie Lebensmitteleinzelhändler bis 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche aus.

Seit einem Umbau 2016 hat der REWE-Markt im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in Bayern eine Bedienungstheke für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat - nicht erst mit dem gestern (09.02.) anlässlich der Messe "fish international" in Bremen erhaltenen renommierten Branchenpreis. Das attraktive und abwechslungsreiche Sortiment der Fischtheke lockt viele Verbraucher in den Markt und schafft Stammkunden. Die rund drei Meter lange Fischtheke bietet ihnen im Durchschnitt täglich mindestens 30 Artikel an. Darunter sind zehn bis 15 Frischfischprodukte - von regional erzeugten Süßwasserfischen über beliebte Seefischarten wie Seelachs, Lachs und Rotbarsch, von Premiumfischen wie Seezunge oder Heilbuttfilets bis hin zu Spezialitäten von Austern, Pulpo und Hummer. Auch wer Schalen- und Krustentiere sucht, wird fündig. Räucherfisch, Feinkost und Marinaden runden die Auswahl ab. Extrawünsche von Kunden können in der Regel innerhalb von 48 Stunden besorgt werden. Diese Serviceorientierung, als auch die kompetente und freundliche Bedienung durch das Verkaufsteam sind für die Auszeichnung mit ausschlaggebend. Als vorbildlich gelten zudem die ansprechende Optik der Möbel, die Präsentation der Ware sowie die kreativen Vermarktungs- und Verkaufsförderungsaktionen, die die Kunden auf besondere Angebote in der Theke aufmerksam machen. "Wir sind sehr glücklich über den Seafood Star", sagt Oliver Gmeinder. "Wir betrachten ihn als Ansporn und Verpflichtung, auch weiterhin auf diesem Niveau die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

Beim Wettbewerb "Seafood Star" zeichnet das "Fischmagazin" in Kooperation mit der "Deutsche See" Fischmanufaktur und dem Belieferungsgroßhändler "Transgourmet" die besten Verkaufsstätten und Vermarktungsaktivitäten für Fisch und Meeresfrüchte aus. Neben betriebswirtschaftlichen Zahlen fließen neben Angebotsumfang und Warenpräsentation vor allem das Engagement und die Arbeit des Servicepersonals in die Bewertung ein.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

Für Rückfragen:

