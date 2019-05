ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 30. Mai 2019, 22.00 Uhr maybrit illner spezial Thema: Das GroKo-Desaster - Falsche Themen, falsche Antworten? Gäste: Tilman Kuban, CDU, Vorsitzender Junge Union Johanna Uekermann, SPD, Parteipräsidium, bis 2017 Juso-Chefin Florian Diedrich (LeFloid), YouTuber, Blogger Carla Reemtsma - "Fridays for Future", Gesine Schwan, SPD, Politikwissenschaftlerin Ruprecht Polenz, CDU, früherer CDU-Generalsekretär Claudia Kade, Ressortleiterin Politik "Welt" Hans-Ulrich Jörges, Mitglied Chefredaktion "Stern" Martin Fuchs, Politikberater digitale Kommunikation SPD und Union sind drauf und dran, eine ganze Generation junger Menschen zu verlieren. Der Druck auf Andrea Nahles ist so groß geworden, dass sie kommende Woche vor der Bundestagsfraktion die Vertrauensfrage stellen wird. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauer steht massiv in der Kritik - nach nicht einmal sechs Monaten als Parteichefin. Eiskalt hatte die Union die wütende Abrechnung eines 26 Jahre alten YouTubers vor der Europawahl erwischt. Wie groß ist die Entfremdung zwischen den Jungen und den Regierenden? Setzen CDU und SPD auf die falschen Themen? Geben sie die falschen Antworten? Oder haben beide Volksparteien das falsche Führungspersonal? Freitag, 31. Mai 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Gast: Hardy Krüger jr., Schauspieler "Volle Kanne"-Brückentag - Der Tag zwischen den Feiertagen Wohnen & Design - Wackel-Brücke auf dem Spielplatz Berühmte Brücken-Songs - "Über sieben Brücken" & Co. Freitag, 31. Mai 2019, 12.10 Uhr Drehscheibe intensiv Der Duisburger Hafen - Faszination zwischen Ruhr und Rhein Der größte Binnenhafen der Welt liegt im Ruhrpott. Diesen Kosmos zwischen Kapitänen und Hafenarbeitern, Schiffen und Containern entdeckt die "drehscheibe intensiv". Pro Jahr werden im Duisburger Hafen mehr als 20 000 Schiffe und 25 000 Züge abgefertigt, Millionen von Containern mit Waren umgeschlagen. "drehscheibe intensiv" nimmt diese "Hafenstadt" auf dem 1500 Hektar großen Gelände intensiv unter die Lupe. Hier treffen Kapitäne, Seelsorger, Hafenarbeiter, Zollamtsinspekteure auf Kneipenwirte und Werftinhaber. Für sie alle ist der Hafen Teil ihres Lebens, sie sorgen dafür, dass Schiffe fahren, Container bewegt werden, Waren an ihr Ziel gelangen, Touristen sich auf einer Bootstour entspannen können oder das Feierabendbier frisch gezapft wird. Durch diese eigene Welt zwischen Schiffen und Schimanski-Erinnerungen führt "drehscheibe"-Moderatorin Babette von Kienlin. Freitag, 31. Mai 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Vatertags-Sause auf dem Rhein - Partystimmung auf Flusskreuzfahrt Freitag, 31. Mai 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Abschied von Hannelore Elsner - Trauerfeier in München Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas

