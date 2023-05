VALID

Valid nimmt Andorra Telecom in sein neues Umweltkompensationsprogramm auf, um den bei der Herstellung von SIM-Karten verwendeten Kunststoff zu kompensieren

Andorra Telecom, der einzige Anbieter von öffentlichen Telekommunikationsdiensten im Fürstentum Andorra, schließt sich dem neuen Umweltkompensationsprogramm von Valid an, um die Auswirkungen der SIM-Karten-Herstellung zu verringern und den Plastik-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren, auszugleichen oder zu verringern. Im Rahmen dieses Programms bietet Valid der Andorra Telecom die Möglichkeit, die Sammlung einer Plastikflasche aus der Umwelt für jede an ihre Kunden verkaufte SIM-Karte zu finanzieren, und zwar durch die Zusammenarbeit von Valid mit Plastic Bank. Andorra Telecom wird durch den Verkauf von 40.000 SIM-Karten 800 Kilogramm Plastik aus der Umwelt holen können.

Plastic Bank, der Partner von Valid in diesem Umweltkompensatinsprogramm, ist ein soziales Unternehmen, das eine regenerative Gesellschaft fördert, ethische Recycling-Ökosysteme in Küstengemeinden aufbaut und die Materialien für die Wiedereinführung in die globale Lieferkette als Social Plastic®-Rohmaterial wieder aufbereitet. Ihre Sammler erhalten im Austausch für das von ihnen gesammelte Plastik lebensverbessernde Leistungen wie ein sicheres Einkommen, Kranken- und Arbeitsversicherung, Essensgutscheine, Schulmaterial usw. Ihre zertifizierte Blockchain-Plattform sichert die gesamte Transaktion und ermöglicht die Visualisierung von Daten in Echtzeit - für Transparenz, Rückverfolgbarkeit und schnelle Skalierbarkeit. Mit diesem Ziel stützt sich Plastic Bank auf Unternehmen wie Valid und Andorra Telecom, um das Sammeln des Plastiks zu unterstützen.

Nach Schätzungen des Weltwirtschaftsforums werden jährlich 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Ozeane gekippt, und mehr als 90 % des Plastiks wird niemals recycelt. Bei diesem Tempo wird es bis 2050 mehr Plastik als Fische in den Weltmeeren geben.

Obwohl es noch viel zu tun gibt, hat sich die Mobilfunk- und Chipkartenbranche darauf konzentriert, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Darüber hinaus wählen die Mobilfunkbetreiber zunehmend Lieferanten und Partner aus, die ihre Grundwerte in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG teilen.

Um dieser Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, ergänzt Valid sein Portfolio an umweltfreundlicheren Lösungen, das bereits sein mioSIM Green-Angebot umfasst, das je nach Bedarf aus recyceltem Kunststoff oder kompostierbarem* Material hergestellt werden kann, sowie eine plastikfreie Verpackung für die Auslieferung, die vollständig den 3GPP- und ETSI-Standards entspricht. Zusammen mit seinem neuen Umweltkompensationsprogramm, bietet es eine umfassende Kompensationsstrategie, die Unternehmen wie Andorra Telecom dabei hilft, ihren Plastik-Fußabdruck für alle Kartenlieferungen zu reduzieren.

"Andorra ist ein Ort, der von Natur umgeben ist. Wir leben unser Leben um die Natur herum und empfangen das ganze Jahr über 8 Millionen Menschen, die zum Teil wegen ihr kommen. Die Sorge um den Schutz unserer Umwelt ist für uns greifbar, und um unsere ESG-Initiative weiter auszubauen, haben wir beschlossen, dem neuen Umweltkompensationsprogramm von Valid beizutreten. Jetzt haben wir die Chance, unsere Auswirkungen auf die Umwelt aktiv zu verringern, indem wir die Sammlung und das Recycling von im Meer befindlichem Plastik finanzieren und gleichzeitig das Leben derjenigen verbessern, die es sammeln", sagte Inés Martí, Verantwortliche für die soziale Verantwortung der Unternehmen bei Andorra Telecom.

"Die Telekommunikationsbranche befindet sich in einem starken Digitalisierungsprozess, was bedeutet, dass der einzige physische Gegenstand, den die Mobilfunkbetreiber derzeit an ihre Kunden liefern, die SIM-Karte ist. Das umweltfreundlichere Portfolio von Valid wurde geschaffen, um unseren Kunden bei der Erreichung ihrer interner Agenden in Bezug auf Umweltschutz und ESG zu unterstützten, aber auch, um die Industrie dazu zu bringen, umweltbewusstere Produkte von Anfang bis Ende zu liefern, bis hin zu einem Umweltkompensationsprogramm, das ihnen dabei hilft, ihren Plastikfußabdruck zu reduzieren", sagte Alfonso Crespo, Vice President of Operations bei Valid.

*Produktabbau gemäß ASTM D3826 und ASTM D 5208-1 nach 18 Monaten unter aeroben Deponiebedingungen bei einer Durchschnittstemperatur von 20°C sowie UV- und Sauerstoffverfügbarkeit.

Informationen zu Andorra Telecom

Andorra Telecom ist der Betreiber, der in Andorra umfassende Kommunikations- und Unterhaltungsdienste im Bereich der Telekommunikation anbietet: Telefonie, Fernsehen und Internet. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privatkunden sowie Mehrwertprodukte und Dienstleistungen von öffentlichem Interesse für Unternehmen und Institutionen des Landes. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie www.andorratelecom.com.

Informationen zu Valid

Valid (B³: VLID3 - ON) Valid macht unser digitales Leben sicherer mit Lösungen, die die Identifizierung in Dokumenten, Smartphones, Smartcards, digitalen Zertifikaten, Banking-Apps, Transportmitteln und überall dort gewährleisten, wo unsere Daten gespeichert sind. Wir berücksichtigen die Besonderheiten jeder Kultur und Region, in der wir arbeiten, um personalisierte und integrierte Lösungen zu entwickeln, die eine sichere Identifizierung von Objekten, Transaktionen und Personen ermöglichen. Valid ist der fünftgrößte Hersteller von SIM-Karten in der Welt und gehört zu den zehn größten Herstellern von Bankkarten weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.valid.com.

Informationen zu Plastic Bank

Plastic Bank befähigt Meeresbewahrer, Plastik im Meer zu stoppen. Unsere ethischen Sammelgemeinschaften tauschen Plastik gegen lebensverbessernde Vorteile. Die Tauschvorgänge werden über eine Blockchain-gesicherte Plattform aufgezeichnet, die eine rückverfolgbare Sammlung ermöglicht, die Einnahmen sichert und die Berichterstattung verifiziert. Unsere gesammelten Materialien werden zu "sozialem Plastik" (Social Plastic) verarbeitet, das in Produkten und Verpackungen wiederverwendet wird.

PlasticBank® und Social Plastic® sind Markenzeichen der Plastic Bank Recycling Corporation.

Weitere Informationen finden Sie unter plasticbank.com

