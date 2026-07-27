Eurojackpot

Eurojackpot in Spanien geknackt

Spielteilnehmer gewinnt 71,2 Millionen Euro

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Münster (ots)

Der Eurojackpot ist geknackt: Bei der Ziehung am Freitag (24. Juli) traf ein Spielteilnehmer in Spanien als Einziger europaweit alle Gewinnzahlen und sicherte sich damit den Jackpot in Höhe von rund 71 Millionen Euro.

Der Eurojackpot geht nach Spanien: Bei der Ziehung am Freitag (24. Juli) gelang einem Spielteilnehmer dort der große Wurf. Mit den Gewinnzahlen 4, 6, 8, 17 und 22 sowie den Eurozahlen 7 und 10 traf er als einziger Tipper europaweit den ersten Gewinnrang und gewinnt damit die gesamte Jackpotsumme von 71.262.143,10 Euro. Mit rund 71,2 Millionen Euro handelt es sich um den höchsten Eurojackpot-Gewinn, der bislang in Spanien erzielt wurde. Den bisherigen Rekord hielt ein Gewinner vom 7. August 2020, der rund 38 Millionen Euro erhielt.

Weitere Hochgewinne

Auch in der zweiten Gewinnklasse gab es bei der Ziehung am Freitag weitere Glückspilze. Drei Tipper - jeweils einer aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - erzielten fünf richtige Gewinnzahlen sowie eine richtige Eurozahl und gewinnen jeweils 760.078,80 Euro.

Nächste Ziehung

Auch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (28. Juli) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

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