Unbekanntes Frischeobjekt: VILSA startet nationale Kampagne zur Frischeschutz-Technologie mit Klaas Heufer-Umlauf und Papaplatte

Glas oder PET? Für VILSA ist diese Frage kein Entweder-oder. Als erster Mineralbrunnen in Deutschland setzt das Familienunternehmen aus Niedersachsen eine glasähnliche Frischeschutz-Technologie konsequent für alle Produkte im PET-Einweg-Portfolio ein - für Bio-Mineralwasser ebenso wie für Erfrischungsgetränke. Mit einer reichweitenstarken nationalen Kampagne rückt VILSA diese Innovation nun in den Mittelpunkt der Markenkommunikation und zeigt, wie sich das Beste aus zwei Welten verbinden lässt.

Optimaler Schutz für sensible, natürliche Produkte

Die Frischeschutz-Technologie verbindet gezielt die Vorteile von Glas und PET und vereint hohen Produktschutz mit Verantwortung für Qualität und Umwelt. Sie bietet den Schutz und die Frische, die man von Glasflaschen kennt, und ist zugleich leicht, robust und alltagstauglich wie eine PET-Flasche. So entsteht eine Verpackungslösung, die Qualität und Flexibilität konsequent zusammenführt. Gleichzeitig bleibt die Flasche aus 100% rPET vollständig recycelbar, da die Beschichtung im Recyclingprozess entfernt wird. Dies macht die Frischeschutztechnologie zu einer nachhaltigen Lösung, die Produktqualität und Umweltbewusstsein vereint.

Die Wasserflasche der Zukunft

"Mit der Frischeschutz-Technologie setzen wir neue Maßstäbe im Einweg-Portfolio. Die Kampagne macht diesen Anspruch jetzt auch sichtbar", so Hans-Dietrich Kühl, Vorsitzender der Geschäftsführung von VILSA-BRUNNEN. "Wir sind sehr stolz, diese Kommunikation gemeinsam mit zwei so passenden Persönlichkeiten umzusetzen - und die Zusammenarbeit langfristig anzulegen."

Unterstützt wird der Mineralbrunnen von zwei Publikumslieblingen: Show-Allrounder Klaas Heufer-Umlauf (42) und Streaming-Star Papaplatte (29, bürgerlich Kevin Andreas Teller). In kreativen, humorvollen Spots übersetzen sie, was höchster Frischeschutz bei VILSA bedeutet: maximale Bewahrung von Geschmack und Frische - dank einer hauchdünnen, glasähnlichen Schutzschicht im Inneren der Flasche: Das Beste aus zwei Welten.

Frische Akzente in der Zielgruppen-Ansprache

Für VILSA ist dies eine der größten Kampagnen der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen macht damit Frischeschutz zum zentralen Qualitätsversprechen und für unterschiedliche Kundensegmente zugänglich. "Wir haben uns bewusst für zwei Testimonials entschieden: Klaas steht für unsere weiterhin wichtige Bestandszielgruppe, während Kevin besonders bei jüngeren Zielgruppen relevant ist. Wie bei der VILSA-Frischeschutzflasche ist das auch kommunikativ das Beste aus zwei Welten", erklärt Julia Kornau, Bereichsleiterin Media, Digital & Sponsoring bei VILSA.

Die Kampagne wurde mit der Hamburger Kreativagentur Häppy umgesetzt, die Mediaplanung übernimmt Peak Value.

Die nationale Kampagne arbeitet mit zwei Keyvisuals - unter dem Leitmotiv "Die Wasserflasche der Zukunft" - sowie mehreren kreativen Bewegtbild-Spots, die kanal- und zielgruppenspezifisch ausgespielt werden. Getragen wird die Kampagne durch einen breiten Media-Mix aus digitalen Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pinterest und LinkedIn sowie Digital Out of Home, Connected TV und Addressable TV. Die Kampagne wird so über 200 Millionen Kontakte generieren. Zusätzlich flankieren POS-Platzierungen die Kommunikation im Handel, geplant sind außerdem Aktionsetiketten auf den Flaschen.

Partnerschaft mit Persönlichkeit und Perspektive

Für Klaas Heufer-Umlauf ist die Zusammenarbeit auch persönlich geprägt. "VILSA ist für mich ein Stück Heimat. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, da stand das Wasser bei uns immer auf dem Tisch. Ich bin also schon sehr lange Fan. Außerdem bin ich der einzige deutsche Prominente der Frischeschutzflasche gut aussprechen kann.", sagt Klaas Heufer-Umlauf. Auch Papaplatte hebt die Zusammenarbeit und den Innovationscharakter der Kampagne hervor: "Ich finde das Konzept aus Glas und PET sehr überzeugend und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Klaas und dem Team zu drehen, das merkt man den Clips auch an", sagt Papaplatte. Das Besondere: Mit Klaas und Papaplatte ist eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart.

VILSA-BRUNNEN ist mit mehr als 500 Mitarbeitern am Standort Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen Kern der VILSA-Gruppe. Neben der Hauptmarke VILSA gehören auch Marken wie Bad Pyrmonter, BAD, Mineau und seit 2021 Sodenthaler zur Gruppe. Unter den Mineralwassermarken ist VILSA seit vielen Jahren Marktführer im Norden. Über 90 % seiner Produkte setzt der Mineralbrunnen in Mehrweggebinden um, Einwegflaschen für die Mineralwasserprodukte und Erfrischungsgetränke bestehen zu 100 % aus recyceltem PET.

