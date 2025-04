VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH

Fruchtig-frischer Limo-Genuss: VILSA Leichte Bio-Limo mit neuer Geschmacksrichtung "Granatapfel-Limette"

Bruchhausen-Vilsen (ots)

Mit der Erweiterung des VILSA Leichte Bio-Limo-Sortiments um die neue Geschmacksrichtung "Granatapfel-Limette" setzt VILSA-BRUNNEN neue Impulse und sorgt für frischen Wind am Limonadenmarkt. Ab Mai 2025 und pünktlich zum vorzeitigen Sommerstart präsentiert VILSA die neue Sorte, die nicht nur durch ihren lecker-fruchtigen Geschmack, sondern auch durch 100 % Natürlichkeit und beste Bio-Qualität überzeugt. Ein Fruchtgehalt von 10 %, wenig Kalorien (19 kcal) und der Verzicht auf Süßstoffe sprechen ebenfalls für die VILSA Leichte Bio-Limo, die eine gesunde Alternative zu klassischen Limonaden darstellt.

Erfrischende Limette trifft auf exotischen Granatapfel

VILSA Leichte Bio-Limo "Granatapfel-Limette" begeistert mit einer außergewöhnlich leckeren und aufregenden Kombination aus dem süß-säuerlichen Geschmack des Granatapfels und der spritzigen Frische der Limette. Diese einzigartige Geschmackskomposition macht die Sorte zur idealen Erfrischung für Ausflüge an warmen Sommertagen und lauen Abenden im Freien. Die erfolgreiche Range der VILSA Leichten Bio-Limo gibt es bereits in den Sorten "Blaubeere", "Trübe Zitrone" und "Orange-Maracuja".

Genuss und Erfrischung: Die neue VILSA Leichte Bio-Limo "Granatapfel-Limette"

Die neue Sorte stellt eine attraktive Erweiterung des bestehenden VILSA Leichte Bio-Limo Sortiments dar. Sie richtet sich an junge, kaufkräftige und gesundheitsbewusste Verbraucher, die sich bewusst ernähren, dabei aber nicht auf Genuss verzichten möchten. Mit ihrem natürlichen Geschmack und Zutaten aus bester Bio-Qualität spricht sie Konsumenten an, die großen Wert auf Qualität und Natürlichkeit legen. Gleichzeitig steht sie für Genuss, Spaß mit Freunden und der Familie und lädt dazu ein, den Sommer in vollen Zügen zu genießen und Abenteuer in der Natur zu erleben. Begleitet wird die Einführung der neuen Sorte "Granatapfel-Limette" von Zweitplatzierungen, Handzettelwerbung und Instore-Verlosungen von Badeinseln.

Natürlicher Geschmack, nachhaltig verpackt

Die fruchtig-spritzige Sorte der Saison ergänzt ab Mai 2025 das Sortiment und ist in der rPET-Einweg-Einzelflasche (0,5 l) oder im Sixpack (6 x 0,5 l) im Handel erhältlich. Ob für unterwegs oder als Vorrat für zu Hause, die VILSA Leichte Bio-Limo "Granatapfel-Limette" sorgt jederzeit für einen Frischekick. Die neue Sorte kommt im innovativen VILSA NIX-PACK, der neuen nachhaltigen Verpackungslösung von VILSA. Dabei werden die Flaschen nicht durch Schrumpffolie, sondern durch starke Klebepunkte miteinander verbunden. Ein stabiler Pappträger sorgt für den sicheren und komfortablen Transport. So garantiert die Leichte Bio-Limo "Granatapfel-Limette" leckeren und nachhaltigen Genuss mit jedem Schluck. Ab Mai 2025 werden alle VILSA Einwegprodukte im nachhaltigen NIX-PACK im Handel erhältlich sein.

Über VILSA

VILSA-BRUNNEN ist mit mehr als 500 Mitarbeitern am Standort Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen Kern der VILSA-Gruppe. Neben der Hauptmarke VILSA gehören auch Marken wie Bad Pyrmonter, BAD, Mineau und Sodenthaler zur Gruppe. Unter den Mineralwassermarken ist VILSA seit vielen Jahren Marktführer im Norden. Über 90 Prozent seiner Produkte setzt der Mineralbrunnen in Mehrweggebinden um, Einwegflaschen für die Mineralwasserprodukte und Erfrischungsgetränke bestehen zu 100 % aus recyceltem PET.

