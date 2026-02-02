PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Eurojackpot mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Eurojackpot

Finne knackt Eurojackpot
Glückspilz erhält rund 17,6 Millionen Euro

Finne knackt Eurojackpot / Glückspilz erhält rund 17,6 Millionen Euro
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Der erste Monat des Jahres endet mit einem echten Knall: Ein Finne gewinnt bei Eurojackpot am Freitag (30. Januar) rund 17,6 Millionen Euro. Damit wurde die Gewinnklasse 1 von Eurojackpot im Januar dreimal getroffen.

Mit den Gewinnzahlen 8, 13, 15, 17, 37 sowie den Eurozahlen 3 und 7 knackte ein Spielteilnehmer aus Finnland in der jüngsten Eurojackpotziehung am vergangenen Freitag (30. Januar) den Jackpot und erhält dafür 17.638.609,90 Euro. Der Glückspilz hatte seinen Tipp online abgegeben und lebt in Lappeenranta im Süden des Landes, teilte die finnische Lotteriegesellschaft Veikkaus mit.

Weiterer Millionär

In der gleichen Ziehung gab es einen weiteren Millionär: 1.824.779 Euro werden einem Spielteilnehmer aus Berlin überwiesen. Zudem freuen sich sieben Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Finnland, Kroatien und Norwegen über je 147.012,90 Euro.

Dritter Volltreffer

Bereits in der ersten Ziehung des Jahres hatte ein Finne am 2. Januar (Freitag) rund 74 Millionen Euro abgeräumt. Danach jubelte am 23. Januar (Freitag) ein Tipper aus dem Saarland über rund 54 Millionen Euro. Und jetzt war erneut ein Finne mit dem dritten Volltreffer des Monats erfolgreich.

Nächste Ziehung am Dienstag

Am kommenden Dienstag (3. Februar), startet der Eurojackpot erneut mit zehn Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder online unter www.eurojackpot.de.

Pressekontakt:

WestLotto
Axel Weber
Telefon: 0251-7006-1313
Telefax: 0251-7006-1399
presse@eurojackpot.de
presse.eurojackpot.de

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Eurojackpot mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Eurojackpot
Weitere Storys: Eurojackpot
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren