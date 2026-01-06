Eurojackpot

Eurojackpot macht Millionäre

Gewinnerbilanz 2025

Münster

Eurojackpot macht Millionäre! Allein im abgelaufenen Jahr waren es 63. Zwei von ihnen knackten sogar den Maximaljackpot in Höhe von 120 Millionen Euro. Diese beiden Glückspilze hatten ihre Tipps in Baden-Württemberg und Berlin abgegeben. Außerdem wurden 858 Spielteilnehmern in den 19 europäischen Teilnehmerländern Beträge zwischen 100.000 und 999.999 Euro ausgezahlt.

Millionengewinne in zwölf Ländern

Die Millionengewinne verteilen sich auf zwölf Länder und setzen sich aus 21 Jackpot-Gewinnern und 42 weiteren Millionären der Gewinnklasse 2 sowie der Gewinnklasse 3 zusammen. Ein Millionengewinn in der Gewinnklasse 3 ist ungewöhnlich - am 14. November 2025 gelang dies einem Tipper aus Baden-Württemberg. Als Einzelgewinner im dritten Rang erzielte er 1.026.937,70 Euro. Dies gab es bei Eurojackpot erst einmal zuvor: Im Oktober 2022 ging ein ähnlich hoher Betrag nach Dänemark.

Ein Jackpot, fünf Gewinner

Eine weitere bemerkenswerte Konstellation kam am 21. November zustande: Gleich fünf deutsche Tipper teilten sich den Jackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro. Fünf Spielteilnehmer, die gleichzeitig in der ersten Gewinnklasse landen, das war zuvor lediglich zweimal vorgekommen - 2017 und 2018. Da es im zweiten Gewinnrang drei weitere Millionengewinne gab, sorgte diese Freitagsziehung für acht neue Millionäre gleichzeitig.

Zweithöchster Millionengewinn in der zweiten Gewinnklasse

Die Ziehung am 23. September war ebenfalls etwas Besonderes. Durch den Überlauf des Jackpots vom ersten in den zweiten Rang wurden dort mehr als 21 Millionen Euro ausgeschüttet. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen hatte mit einem Internet-Tipp als Einziger diesen Rang getroffen. Die Summe von 21.177.159,20 Euro ist der zweithöchste Einzelgewinn in der zweiten Gewinnklasse, der bei Eurojackpot ausgezahlt worden ist.

16 geknackte Jackpots

Inklusive der bereits genannten zwei 120-fachen Millionäre aus Deutschland erreichten im vergangenen Jahr insgesamt 21 Tipper allein oder mit anderen die Gewinnklasse 1. So viele wie noch nie in einem Jahr. Die Gewinner verteilten sich dabei auf 16 Jackpots.

Rekorde

In vier teilnehmenden Lotteriegesellschaften wurden Rekordgewinne erzielt: Im Januar gingen 80,4 Millionen Euro als neuer Landesrekord nach Rheinland-Pfalz. Ein dreistelliger Millionengewinn bedeutete im März auch nationale Bestmarke in Schweden. Mit 120 Millionen Euro wurde außerdem im Mai in Baden-Württemberg die bislang größte Gewinnsumme ausgezahlt. In die Riege landesweiter Höchstwerte kann auch ein Volltreffer in Sachsen-Anhalt im Juli gezählt werden - mit der Besonderheit, dass der Jackpot bei der Ziehung am 25. Juli sogar mit einem finnischen Spielteilnehmer geteilt wurde.

Übersicht der Jackpotgewinne 2025:

- 10. Januar 80,4 Millionen Euro Rheinland-Pfalz*

- 11. Februar 87,9 Millionen Euro Hessen

- 14. Februar 10 Millionen Euro Norwegen

- 25. März 115,9 Millionen Euro Schweden*

- 9. Mai 120 Millionen Euro Baden-Württemberg*

- 23. Mai 37,3 Millionen Euro Slowenien

- 30. Mai 17,6 Millionen Euro Niedersachsen

- 17. Juni 40,7 Millionen Euro Bayern

- 25. Juli 58,3 Millionen Euro Sachsen-Anhalt*, Finnland

- 8. August 36,6 Millionen Euro Schweden

- 23. September 120 Millionen Euro Berlin

- 17. Oktober 69,2 Millionen Euro Hessen

- 7. November 54,3 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen

- 21. November 6,7 Millionen Euro Baden-Württemberg (2 x), Bayern (3 x)

- 2. Dezember 23,5 Millionen Euro Dänemark

- 5. Dezember 10 Millionen Euro Baden-Württemberg

* Landesrekorde

Hochgewinne 2025

Über alle Ziehungen hinweg gab es im zurückliegenden Jahr 921 Hochgewinne (100.000 bis 120 Mio. Euro). Davon gingen 461 an Spielteilnehmer in Deutschland. Damit steht die Bundesrepublik weiterhin ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Finnland (71) und Dänemark (67).

900. Ziehung

Am 4. November 2025 fand die 900. Ziehung der Lotterie statt. Ende des Jahres lag die Zahl der Ziehungen bei 916 (Stand: 30. Dezember 2025). Die Gesamtzahl der Millionäre seit Einführung von Eurojackpot 2012 überschritt die Schwelle von 600 und lag zum Jahreswechsel bei 658.

Jahres-Gewinnsumme

Die gesamte Gewinnsumme 2025 liegt bei rund 2,3 Milliarden Euro (2024: rund 2,6 Milliarden Euro). Diese verteilen sich auf rund 74,3 Millionen einzelne Gewinne (2024: rund 77,8 Millionen). Seit der ersten Ziehung von Eurojackpot im März 2012 kommt inzwischen eine Gesamtgewinnsumme von rund 17,9 Milliarden Euro zusammen. Pro Ziehung wurden somit durchschnittlich 19,5 Millionen Euro über die zwölf Gewinnklassen hinweg ausgeschüttet.

Deutschland-Vergleich 2025

Betrachtet man die deutsche Bilanz im Detail, so ist Nordrhein-Westfalen wie in den Vorjahren das Bundesland mit den meisten Gewinnern. 118 Spielteilnehmer freuten sich über Millionentreffer oder sechsstellige Gewinne (Vorjahr: 107). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bayern mit 62 (Vorjahr: 70) und Baden-Württemberg mit 54 Gewinnen (Vorjahr: 67).

Nächste Gewinnchance

Die nächste Chance wartet bereits am heutigen Dienstag (6. Januar). Dann geht es um einen Jackpot in Höhe von 10 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

Original-Content von: Eurojackpot