Eurojackpot

Fünf deutsche Tipper teilen sich den Jackpot

Weitere Millionäre in der zweiten Gewinnklasse

Münster (ots)

Eine außergewöhnliche Gewinnkonstellation gab es am Freitag (21. November) bei der Lotterie Eurojackpot: Gleich fünf deutsche Tipper teilen sich den Jackpot von rund 33 Millionen Euro. Da es im zweiten Gewinnrang drei weitere Millionäre gibt, bringt die zurückliegende Ziehung acht Millionengewinne.

Am Freitag (21. November) hatte die Glücksgöttin Fortuna ein besonders gutes Händchen für die Spielteilnehmer der Eurojackpot-Ziehung. Mit den Gewinnzahlen 15, 24, 30, 45, 50 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 6 trafen gleich fünf deutsche Tipper den Jackpot in der ersten Gewinnklasse. Die Gewinner aus Bayern (3 x) und Baden-Württemberg (2 x) erhalten jeweils 6.738.975,20 Euro.

Fünf deutsche Jackpotgewinner

Dass fünf Spielteilnehmer gleichzeitig die erste Gewinnklasse bei der Lotterie Eurojackpot treffen konnten, gab es bisher zweimal zuvor. Fast exakt vor sieben Jahren (16. November 2018) teilten sich ebenfalls fünf Spielteilnehmer aus Deutschland (2 x), Finnland, Italien und Spanien einen 90-Millionen-Jackpot. Erstmals fünf Jackpot-Gewinner gab es am 6. Januar 2017. Zu dem Zeitpunkt ging es auch um einen 90-Millionen-Jackpot, der nach Deutschland (3 x), Dänemark und in die Niederlande ging.

Drei weitere Millionäre im zweiten Rang

Neben den fünf Millionentreffern in der ersten Gewinnklasse räumten bei der Ziehung am Freitagabend drei weitere Spielteilnehmer aus Spanien, Schweden und Dänemark ebenfalls Gewinne in Millionenhöhe ab. Ihnen werden jeweils 1.707.512,50 Euro ausgezahlt. Damit gibt es bei der zurückliegenden Ziehung gleich acht neue Eurojackpot-Millionäre.

Weitere Hochgewinne in der dritten Klasse

Zwei weitere Glückspilze konnten im dritten Rang Gewinne im sechsstelligen Bereich erzielen. Hier gehen je 547.304,60 Euro nach Schweden und Ungarn.

Neue Jackpotphase

Am Dienstag (25. November) startet die nächste Jackpotphase bei Eurojackpot. Dann wartet der garantierte Mindestjackpot von zehn Millionen Euro im obersten Rang (Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

