Leverkusen (ots) - Die Diagnose Krebs verändert alles. Häufig beginnt damit eine Zeit der Ungewissheit, in der Betroffene viele Fragen haben, die in der Regelversorgung meist keinen Platz finden. Mit OSCAR will die Pronova BKK dies ab sofort ändern: in Zusammenarbeit mit der PVM Versorgungsmanagement GmbH und dem ...

mehr