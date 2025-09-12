Cumulocity

Cumulocity als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet

Düsseldorf (ots)

Cumulocity ist stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass das Unternehmen zum vierten Mal in Folge als "Leader" im Gartner® Magic Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet wurde.*

"Diese fortwährende Anerkennung durch Gartner erfüllt unser gesamtes Team mit großem Stolz und unterstreicht unserer Meinung nach die Position von Cumulocity als einziger unabhängiger Marktführer", erklärte Bernd Groß, CEO von Cumulocity. "Für uns ist unsere Position als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) ein Beweis für unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und schnell Mehrwert für Kunden weltweit zu schaffen."

Cumulocity unterstützt Kunden dabei, Geräteflotten und Anlagen zu verbinden und zu verwalten und macht Industriedaten zugänglich und nutzbar. Dadurch können sich Unternehmen in Bereichen wie digitale Dienste, betriebliche Effizienz und neue Geschäftsmodelle differenzieren und innovativ sein.

Dr. Jürgen Krämer, CPO von Cumulocity, ist der Ansicht, dass der Bericht die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden AIoT-Powerhouse widerspiegelt und dessen Fähigkeiten hervorhebt, industrielle Daten aus heterogenen Geräten und Systemen über eine offene, unabhängige und skalierbare Plattform für intelligente vernetzte Produkte und automatisierte Abläufe zu erschließen. Er sagte: "In der heutigen KI-gesteuerten Welt ist der Zugriff auf hochwertige Echtzeitdaten von größter Bedeutung. Unsere Kunden verlangen End-to-End-Datenoperationen mit Echtzeit-Transparenz und intelligenter Ausführung. Genau darum geht es bei der Kombination von KI und IoT."

Die Cloud-unabhängige Plattform von Cumulocity mit offenen Integrationsmöglichkeiten befreit Kunden von der Bindung an bestimmte Lösungen. Dank leistungsstarker Self-Service-Funktionen, die in unsere sichere und robuste Plattform integriert sind, können sich Kunden auf die Generierung von Geschäftswert konzentrieren, anstatt technische Herausforderungen zu lösen. Kunden können Geräte verbinden und verwalten, schnell IoT-Apps entwickeln, IoT-Daten unternehmensweit analysieren und nutzen sowie IoT auf der Edge, in der Cloud und/oder vor Ort betreiben.

Eine kostenlose Kopie des Berichts "Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global Industrial IoT Platforms 2025" finden Sie hier.

Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global Industrial IoT Platforms, 2025 by Scot Kim, Sudip Pattanayak, Emil Berthelsen, Sushovan Mukhopadhyay, Wam Voster, Akhil Singh

Gartner Disclaimer: Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

*Cumulocity war Teil der Software AG, als diese von 2021 bis 2024 als führendes Unternehmen im Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen ausgezeichnet wurde.

Über Cumulocity

Cumulocity wurde 2012 gegründet und ist eine weltweit führende industrielle IoT-Plattform, die Self-Service-Geräteverwaltung und Low-Code-Anwendungsentwicklung für einen schnellen ROI bietet. Die Cloud-native Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy & Build"-Ansatz zu verfolgen und die Markteinführungszeit für neue, differenzierende digitale Dienste zu verkürzen. Cumulocity ist die erste Wahl für Hersteller von Industrieanlagen und wird von führenden Unternehmen weltweit für den Betrieb ihrer intelligenten und vernetzten Produkte eingesetzt. Cumulocity ist als Cloud-, On-Premises-, Edge- und Hybrid-Lösung verfügbar.

