ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 31. März 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Porzellanfiguren, ein Micky Maus Telefon, ein Schmuckset, ein Grafik-Gemälde, eine Handtasche und eine Leseleuchte mit Parabolspiegel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 1. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Wohnmöbel von Eero Aarnio, einen Ring, einen Falken aus Bronze, eine "Dick & Doof"-Standfigur, eine Schatulle und ein Gemälde von Passini. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 2. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Jugendstilvase, ein Brettspiel, eine Kette mit Anhänger, eine Bronzefigur, eine Minox-Kamera und ein Armband mit Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 3. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Feuerwehrauto, ein Geschirr-Konvolut, einen Ring, ein Golf-Set, eine Brosche mit Amethysten und ein Ölgemälde von Peter Janssen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 4. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kugelvase, ein Lego-Set "Classic Space", ein Postkartenalbum, ein Armband und eine mechanische Kasse von Anker. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

