ZDF

ZDF und BBC: Neue Senderpartnerschaft bei fiktionalen Koproduktionen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Das ZDF und die BBC haben heute eine Senderpartnerschaft für fiktionale Koproduktionen bekanntgegeben.

Nach der Verlängerung der strategischen Partnerschaft zwischen ZDF und BBC Studios im Dezember 2024, kooperieren beide Sender zukünftig auch direkt bei außergewöhnlichen Serienprojekten miteinander. So verbinden sich das Know-how des ZDF im europäischen Koproduktionsbereich und die Erfahrung der BBC für preisgekrönte internationale Stoffe. Die Senderpartnerschaft legt den Fokus auf High End-Serien und ermöglicht damit Produktionsfirmen schon bei der Konzeption und Entwicklung mit beiden öffentlich-rechtlichen Sendern zusammenzuarbeiten.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke unterstreicht: "Die Programmstrategie der BBC passt perfekt zu unseren Zielen: Ihr großes Engagement bei der Kreation attraktiver Inhalte, die Resonanz beim Publikum erzeugen, spiegelt unseren eigenen Programmanspruch wider. Die Zusammenarbeit bei Projekten wie 'A Good Girl's Guide to Murder' mit seiner fesselnden Geschichte für junge Erwachsene und 'Honey', einem außergewöhnlichen Eventprogramm, erhöht unsere Attraktivität für ein jüngeres Publikum und bereichert unser Programm mit einer europäischen Perspektive."

Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung einer zweiten Staffel der Young-Adult-Serie "A Good Girl’s Guide to Murder" haben BBC und ZDF in dieser Woche auch die Koproduktion "Honey" bekanntgegeben: Die von Emma Moran geschriebene Serie taucht in das Ostberlin der 1980er-Jahre ein. Eine verdeckte Agentin des MI6 gerät in ein doppelbödiges Spiel aus Spionageabwehr und einer riskanten, aber zugleich unwiderstehlichen Liebesaffäre. Die sechsteilige Serie wird von Sid Gentle Film LTD ("Killing Eve", "Extraordinary") in Zusammenarbeit mit FIFTH SEASON produziert, die den weltweiten Vertrieb übernehmen. Die Redaktion liegt im ZDF bei Laura Mae Harding und Frank Seyberth.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Lisa Miller, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0989 – 99551962 oder per E-Mail unter miller.l@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12154.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell