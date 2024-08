Vertranium GmbH

Über 350 Anfragen im Monat: Warum die Stuttgarter Unternehmensberatung Vertranium im Rampenlicht der Finanzbranche steht

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Nennenswertes Wachstum als Finanzdienstleister zu erzielen, ist eine Herausforderung - insbesondere, wenn digitale Strategien vernachlässigt werden. Durch die Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Unternehmensberatung Vertranium holen sich Unternehmen jedoch nicht nur unübertroffene Experten ins Team, sondern vertrauen auch auf Branchenprofis, die wissen, worauf es in der Finanzwelt ankommt. Die Geschäftsführer Kevin Fiawoo und Marcel Mankas zeigen anhand unzähliger Kundenergebnisse, wie sie immense Wachstumschancen für ihre Klienten schaffen.

Die Finanzbranche ist ein hartes Pflaster - schließlich schaffen es nur wenige Geschäftsführer, ihr Unternehmen trotz hoher Nachfrage auf Kurs zu bringen. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Mangel an Fachkräften und Neukunden. Zudem kann die Angst vor neuen Strategien das Unternehmenswachstum erheblich beeinträchtigen. "Insbesondere die Vernachlässigung von Marketing und digitaler Präsenz kostet viele Unternehmer und Unternehmen letztendlich ihre Zukunftsfähigkeit", erklärt Kevin Fiawoo, Geschäftsführer von Vertranium. "Es erstaunt mich immer wieder, wenn wir gefragt werden, ob eine Website für einen Finanzdienstleister tatsächlich notwendig ist. Digitale Repräsentation ist der Schlüssel zum Erfolg - heutzutage recherchiert jeder potenzielle Neukunde oder Bewerber online, bevor er einen Vertrag unterzeichnet. Wenn die Konkurrenz in diesem Bereich besser aufgestellt ist, wird man als Unternehmen extrem schnell abgehängt."

"Der richtige digitale Expertenstatus schafft wertvolles Kundenvertrauen, das in der Finanzdienstleistungsbranche von essenzieller Bedeutung ist", betont Marcel Mankas, ebenfalls Geschäftsführer von Vertranium. Mit ihrer Unternehmensberatung haben sich die beiden Experten in kürzester Zeit an die Spitze der Branche bewegt. Dies ist kaum überraschend, da beide gemeinsam über 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanzdienstleistungen mitbringen. "Wir wissen, worauf es ankommt, und haben mit unserem hybriden Konzept das größte Problem der Branche gelöst", erklärt Kevin Fiawoo. Die beiden Geschäftsführer kümmern sich nicht nur um die fachgerechte Beratung und Begleitung ihrer Kunden, sondern setzen mit ihrer internen Marketingabteilung auch alle Marketingstrategien für sie um. Durch die komplett neue Kombination von Beratungs- und Agenturleistungen ist es den beiden Unternehmern gelungen, bereits mehr als 750 Dienstleistern aus der Finanzbranche zu messbarem Wachstum zu verhelfen - Tendenz steigend. "Als hybrider Wachstumspartner werden wir zum Teil des Teams und stehen unseren Kunden wie ein zweiter und dritter Geschäftspartner zur Seite", fasst Marcel Mankas ihr Angebot zusammen. Die beeindruckenden Ergebnisse dieser erprobten Strategie zeigen sich anhand ihrer Kunden, die teilweise von Monat eins an ihren Umsatz verdoppeln konnten.

Ergebnisse, die überzeugen: Warum Kunden bei Vertranium Schlange stehen

Die Erfolge der Vorgehensweise der Experten von Vertranium werden durch zahlreiche Faktoren untermauert. So kann das Unternehmen nicht nur auf Google, sondern auch auf Proven Expert auf eine Gesamtbewertung von fünf Sternen verweisen, auf der Website des Unternehmens finden sich zudem über fünf Stunden ungeschnittenes Videomaterial an zufriedenen Kundenstimmen. Auch die Ergebnisse sprechen für sich: Allein in den letzten 12 Monaten haben es Kevin Fiawoo und Marcel Mankas, die selbst aus der Branche kommen, geschafft, über 100 Brands aufzubauen. Zudem sind fast alle Marktführer oder Spitzenreiter der Finanzdienstleister durch ihr Zutun entstanden. Nicht selten schaffen es Finanzdienstleister sogar bereits nach dem Strategiegespräch, ihre Umsätze zu verdoppeln - und das ohne Kunde geworden zu sein. Anhand dieser beachtlichen Ergebnisse verwundert es daher kaum, dass die Kunden bei Vertranium mittlerweile Schlange stehen. Welche beeindruckenden Ergebnisse sich in der Zusammenarbeit mit Kevin Fiawoo und Marcel Mankas im Detail erzielen lassen, veranschaulicht der folgende Ausschnitt an Kundenergebnissen.

1. Wie Finanzberater Nico Köhler seinen Monatsumsatz verdreifachte

In nur vier Monaten seinen Monatsumsatz verdreifachen - was unglaublich klingt, hat Nico Köhler in Zusammenarbeit mit Vertranium geschafft. So konnte der Finanzberater seinen Monatsumsatz von 5.000 auf 15.000 Euro erhöhen - ein Meilenstein, der ihm zuvor unerreichbar erschienen war. Diese Umsatzsteigerung ist vor allem auf die konstant hohen Neukundenanfragen zurückzuführen, von denen er nun mindestens 25 im Monat generiert. Zudem wurden die Terminierungs- und Abschlussquoten vervierfacht. Diese beeindruckenden Ergebnisse sind das Ergebnis der lösungsorientierten Betreuung durch Vertranium, die Nico Köhler sehr zu schätzen weiß: "Es wird einfach alles gelöst, jede Frage, die ich habe, wird beantwortet."

2. Senior Direktor Peter Nitschke: In 12 Monaten über 1.000 Anfragen

Senior Direktor Peter Nitschke konnte durch die Zusammenarbeit mit Vertranium in nur 12 Monaten über 1.000 Anfragen generieren. "Dass neue Mitarbeiter wie auf einer Perlenschnur ins Büro kommen, hält man nach 30 Jahren Vertrieb höchstens für eine Erzählung. Aber tatsächlich ist das hier so!", so Peter Nitschke. Das führte zu einer Netto-Umsatz-Steigerung von mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Einarbeitung sowie die Aktivierung neuer Mitarbeiter und Vertriebspartner wurden automatisiert und digitalisiert - das spart Peter Nitschke und seinem gesamten Team im Betriebsalltag sehr viel Zeit, die er an anderer Stelle effizient einbringen kann. Kontinuierliches Feintuning durch die Experten von Vertranium garantiert darüber hinaus, dass auch langfristig beste Ergebnisse erzielt werden.

3. Sascha Martini: Mit Vertranium zu fünfstelligen Monatsumsätzen

Dass durch die Zusammenarbeit mit Vertranium das Unmögliche möglich wird, unterstreicht auch das Beispiel von Sascha Martini: So konnte der Finanzberater seinen Monatsumsatz vom ersten Monat an verdoppeln. Seitdem erzielt er konstant fünfstellige Umsätze - ganz zu schweigen von dem neu implementierten Empfehlungsmarketing, das ihm täglich zwei bis fünf neue Anfragen einbringt. "Es funktioniert einfach! Ich habe meinen Umsatz bereits verdoppelt, Tendenz steigend! Es hat sich mehr als einfach gelohnt", berichtet Sascha Martini. Der Unternehmer hat nun rund 30 Prozent mehr Zeit, sich strategisch auf seine Eigenumsätze zu fokussieren - alles dank eines optimiertes Mitarbeiter- und Assistententraining, das zu einem effektiven Betriebsalltag führt.

4. Vertriebsdirektor Steffen Bühring

Vertriebsdirektor Steffen Bühring zieht nach neun Monaten Zusammenarbeit mit Vertranium Bilanz: Während die Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit anderen Agenturen ausblieben, verzeichnet er nun endlich Erfolge. "Ich habe ja schon langsam an mir selbst gezweifelt, doch jetzt bekomme ich täglich Erfolgsmeldungen von meinen sechs Führungskräften und ihren Leads. Das Ganze sprudelt ja nur so!", erzählt er stolz. Innerhalb von neun Monaten wurden für sein Unternehmen über 600 Anfragen generiert - mittlerweile erhält er konstant vier bis fünf Bewerber pro Tag. Zudem konnte er jeden Monat neue Vertriebspartner einstellen, die seinen Erwartungen gerecht werden.

5. Wie Etienne Cronewitz in nur drei Monaten über 30 Neukunden abschloss und in einem Monat über 45.000 Euro erwirtschaftete

Auch Finanzberater Etienne Cronewitz ist von der Zusammenarbeit mit Vertranium mehr als begeistert: Seine anfängliche Skepsis und diverse Einwände wurden durch das Strategiegespräch mit den Experten direkt in Luft aufgelöst. An der Zusammenarbeit beeindruckt Etienne Cronewitz neben dem umfangreichen Fachwissen vor allem die intensive Beratung und Unterstützung - er fühlt sich zu jeder Zeit aufgehoben. Laut eigener Aussage haben ihn die Experten Kevin Fiawoo und Marcel Mankas mit an die Hand genommen und ihn so Schritt für Schritt in Richtung Erfolg geführt. Mit beeindruckenden Ergebnissen: Innerhalb von nur drei Monaten der Zusammenarbeit konnte er über 30 Neukunden abschließen und in nur einem Monat über 45.000 Euro erwirtschaften. Insgesamt haben sich seine Umsätze sogar verdreifacht. Heute läuft sein Marketing systematisiert und er generiert monatlich konstant über 50 warme Kunden- und Bewerberanfragen. "Ich würde es allen Finanzberatern empfehlen, die einfach auf das nächste Level kommen wollen. Egal, wie gut du denkst, dass du bist, es geht immer noch besser", betont Etienne Cronewitz. Das hat er am eigenen beeindruckenden Beispiel erlebt und ist glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben - für ihn hat sich das Investment in sich selbst mehr als rentiert.

6. Kanzleileiter Stefan Voitl: In sieben Monaten zu einer beeindruckenden Positionierung

In nur sieben Monaten der Zusammenarbeit mit Vertranium schaffte es Kanzleileiter Stefan Voitl, den gesamten Kurs seiner Kanzlei neu auszurichten: Durch eine optimierte Außendarstellung und Positionierung ist er nun bestens auf die Gebietserschließung vorbereitet. Dies führte dazu, dass er die Anzahl der Vertriebspartner von einem auf sieben steigern konnte. Das Ergebnis: Eine Verdopplung des durchschnittlichen Umsatzes, was die wirtschaftliche Leistung der Kanzlei erheblich verbessert hat.

Diese immense Skalierung im Bereich der Vertriebspartner war nur durch die qualitativ hochwertigen Leads von Vertranium möglich. "Die Problematik, Ansprechpartner zu generieren, haben wir vom Tisch! Die Lead-Qualität ist durchgehend top!", fasst Stefan Voitl zusammen. Die Interessenten sind nicht nur hochmotiviert, sondern auch bereits bestens über die Dienstleistungen seiner Kanzlei informiert. Viele von ihnen bringen zudem bereits vertriebliche Erfahrung mit, was den Vertriebsprozess weiter erleichtert und effizienter gestaltet.

Vertranium als starker Partner - Ergebnisse, die überzeugen

Diese beeindruckende Reihe an Erfolgsgeschichten ließe sich beliebig lang erweitern:

Hubertus Zimmermann konnte seine Umsätze innerhalb von zwei Jahren von 10.000 Euro auf 40.000 Euro steigern.

Boris Bernhard erzielte innerhalb von nur 14 Tagen über 13.000 Euro Umsatz.

Dominik Rentschler, seit 2018 in der Branche aktiv, verdoppelte seinen Umsatz in nur einem Monat von 5.000 auf 10.000 Euro.

Leon Diringer konnte seinen Umsatz in nur zwei Monaten verdoppeln und generiert nun konstant fünfstellige Umsätze.

Dario Grünberg erzielte innerhalb von nur 16 Tagen circa 7.000 Euro Umsatz.

Dominik Junker verdoppelte seinen Umsatz und generiert mittlerweile fünfstellige Monatsumsätze.

Andre Yorulmaz verdoppelte seinen Eigenumsatz bereits im ersten Monat und erreicht nun einen Monatsumsatz von über 50.000 Euro.

Jan Philipp Wallrich steigerte im ersten Monat seinen Teamumsatz um über 25 Prozent und verdiente erstmals in seiner Karriere 20.000 Euro.

Annemarie Mähne konnte den Umsatz ihres Teams in nur einem Jahr versechsfachen.

Jens Uhlmann generiert monatlich über 20.000 Euro.

Marco Nahrstedt verdoppelte den Umsatz seines Teams in nur einem Halbjahr.

...und viele mehr.

Diese Zahlen belegen nicht nur die außerordentliche Effektivität und den Erfolg der Zusammenarbeit mit Vertranium, sondern auch die Schnelligkeit der Umsetzung.

Solche und viele weitere Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden sind es, die nicht nur den Erfolg von Vertranium untermauern, sondern Kevin Fiawoo und Marcel Mankas dazu motivieren, ihren Kunden weiterhin mit höchster Qualität persönlich zur Seite zu stehen. Allein dieses Jahr verleiht das Unternehmen über 50 Awards an seine Kunden für erstmalig 10.000, 20.000 bis 50.000 oder 100.000 Euro im Monat. "Gemeinsam schaffen wir Erfolge, die sich sehen lassen können und zusätzlich bringen wir die Finanzdienstleistung wieder ins richtige Licht", betont Kevin Fiawoo abschließend.

Sie möchten nicht länger auf den hinteren Plätzen der Finanzbranche agieren, sondern durch digitale Methoden Ihr Umsatzpotenzial erheblich steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Kevin Fiawoo und Marcel Mankas und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Vertranium GmbH, übermittelt durch news aktuell