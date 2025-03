ZDF

New8: Zusammen mit den Partnern stellt das ZDF in Lille neue Serienprojekte vor

Bild-Infos

Download

Lille/Mainz (ots)

Im Rahmen des internationalen Serienfestivals "Series Mania" in Lille wurden heute, am Mittwoch, 26. März 2025, die neuen New8-Projekte vorgestellt. Die Partner der öffentlich-rechtlichen Kooperation im fiktionalen Bereich – SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE (Finnland), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern, Belgien), NPO (Niederlande) und ZDF (Deutschland) – haben seit dem Startschuss von New8 im Juli 2023 bereits acht fiktionale Serien koproduziert. Ziel der Kooperation ist es, über Ländergrenzen hinweg die Vielfalt der Gesellschaft widerzuspiegeln und ein breites Publikum anzusprechen. Jetzt kommen acht weitere Serienprojekte dazu.

Jasmin Maeda, Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion: "Der bisherige Erfolg der Kooperation unterstreicht die Relevanz und Qualität der New8-Projekte – aber auch die Power europäischer Koproduktionen: Wir sind sehr stolz darauf, hier in Lille die neuen Projekte der New8-Kooperation zu präsentieren. Die Vielfalt an Genres, Themen und Geschichten sind eine der großen Stärken europäischer Koproduktionen. Die Qualität bereits entstandener Serien, wie 'Die Affäre Cum-Ex' oder 'Kabul' stehen für sich und zeigen die Kraft europäischer Produktionen."

Für zwei Serien des neuen Slate übernimmt das ZDF erneut die Federführung: Der Eco-Thriller "Phoenix" erzählt die Geschichte junger Menschen aus unterschiedlichen europäischen Staaten, die im Vorfeld eines Wirtschaftsgipfels in den französischen Alpen die Kinder der CEOs der "Four Wastes" (vier Konzerne, die dem Klima am meisten schaden) entführen und sich zusammen mit ihren Opfern, in den Bergen verschanzen. Sie wollen die Wirtschaftsbosse dazu zu zwingen, das Klima zu retten. Produziert werden sechs Folgen á 45 Minuten von Les Films du Cygne, Storia Télévisions und Maze Pictures. Die Regie übernimmt Franck Brett, die Drehbücher stammen von Matthieu Bernard, Louis Aubert und Clément Marchand. Maik Platzen und Frank Seyberth haben die verantwortliche Redaktion im ZDF.

Die zweite Serie "Die Düsteren (engl. The Dark Ones)" handelt von gefährlichen Wesen, die auf einer Insel in der Nordsee in das Leben der Menschen eindringen. Doch sind sie weder Monster noch Dämonen, sondern ebenso Menschen – genaugenommen die schlimmstmöglichen Versionen der Bewohner dort, zwielichtige Doppelgänger, die den Platz mit ihnen tauschen wollen. Die Einzige, die sie vielleicht aufhalten kann, ist eine junge Frau auf der Suche nach ihrer Herkunft. Produziert wird die Mystery-Drama-Serie von Network Movie und Studio Zentral. Inszeniert werden sechs Folgen á 45 Minuten von Regisseurin Lea Becker nach Drehbüchern von Arne Nolting und Jan Martin Scharf. Die verantwortliche Redaktion im ZDF hat Johannes Frick-Königsmann.

Die ersten acht Serien, die in dieser Kooperation entstanden sind, wurden teilweise bereits veröffentlicht, darunter einige, die national und international gewürdigt wurden: Für die vom ZDF eingebrachte Serie "Push" beispielsweise wurden Katja Benrath und Mia Maariel Meyer 2024 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Regie Fiktion" ausgezeichnet. Die Dramaserie "Kabul", eine Produktion der European Alliance und vom ZDF in die New8 eingebracht, nimmt an der diesjährigen "International Competition" von "Series Mania" teil, gleichwohl wie die von DR in die Kooperation eingebrachte Serie "Generations". Ebenso von DR wurde die ZDF-Koproduktion "Die Affäre Cum-Ex" in die New8 gebracht, die in diesem Jahr als einzige Serie in der Sektion "Panorama" der Berlinale eingeladen war. Die deutsch-dänische Serie von Jan Schomburg ist aktuell auf ZDF.de zu streamen und wird in Kürze, am Sonntag, 13. April 2025, und Montag, 14. April 2024, jeweils ab 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen sein.

Pressefotos

Fotos zu "New8" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.

Weitere Informationen

Hier finden Sie die weiteren Serienprojekte der neuen New8-Auswahl

Die Affäre Cum-Ex | deutsch-dänische Comedy-Dramaserie

Push | 6-teilige Drama-Serie

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell