"sportstudio reportage" im ZDF: Freestyle – Storys aus dem Actionsport

Freestyle-Sportlerinnen und -Sportler erobern die Straßen, machen Beton und Pulverschnee zu ihren Arenen. Das Ergebnis: Action, Adrenalin und spektakuläre Moves. Die "sportstudio reportage: Freestyle – Storys aus dem Actionsport" schildert am Sonntag, 30. März 2025, 17.15 Uhr im ZDF die Geschichten aus der Welt des Freerunnings und des Free-Skiings. Diese und drei weitere Freestyle-Storys sind als Serie bereits im ZDF zu streamen.

Die "sportstudio reportage" gewährt Einblicke in neue und junge Welten des Sports: Silke Sollfrank setzt mit beeindruckenden Sprüngen neue Maßstäbe im Freerunning. Sie hat den Druck im Turnen gegen die Freiheit des Parkours getauscht und zeigt, wie sie in dieser Street-Sportart ihre Leidenschaft und Kreativität entfalten kann. Die Begeisterung für mehr Actionsport im Schnee will Rosina Friedel gerade auch an Mädchen weitergeben. Für sie bedeutet Free-Skiing echte Freiheit im Schnee. Sie spricht in der "sportstudio reportage" auch offen über die Sexualisierung des Sports und die Bedeutung weiblicher Vorbilder.

In den weiteren Episoden, die im ZDF zu streamen sind, rücken Skating, BMX und Wakeboarden in den Fokus sind. Aufstehen und weitermachen lautet das Motto beim Skaten: Vanessa Konte gibt Einblicke in die Skating-Kultur und berichtet über die Herausforderungen, die Sturzverletzungen mit sich bringen. BMX-Profi Frank Prangenberg kennt den Druck, immer höher, schneller und extremer zu performen. Als ihn ein Burnout ausbremste, musste er einen neuen Zugang zu seinem Sport finden. Wie Nico von Lerchenfeld die Gefahren, aber vor allem auch die Faszination seines Sports mit seinem Privatleben vereint, ist in der Episode "Wakeboarden" zu sehen: Beim Wakeboarden geht es mit 30 Stundenkilometern übers Wasser – ein Abenteuer mit Risiken.

