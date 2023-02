Eurojackpot

Eurojackpot am Karnevalswochenende geknackt

Tipper aus Finnland wird zum 40-fachen Millionär

Münster (ots)

Ein Spielteilnehmer aus Finnland räumte bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (17. Februar) den obersten Rang ab. Dieser Volltreffer bringt dem Glückspilz rund 40 Millionen Euro ein.

Vielerorts in Deutschland herrschte in den vergangenen Tagen närrisches Treiben. In Finnland gibt es diese Karnevalstradition so nicht. Allerdings wird dort der Faschings-Dienstag als "Laskiainen" (wörtlich "Fastnacht") gefeiert. Der letzte Tag vor der Fastenzeit wird mit Schlittenfahren, Rodeln und Schneeballschlachten verbracht.

Einem Eurojackpot-Spielteilnehmer aus Finnland werden diese Tage aber aus einem ganz anderen Grund in Erinnerung bleiben: Mit den Zahlen 5, 12, 15, 21, 39 sowie den Eurozahlen 3 und 4 lag er europaweit als Einziger goldrichtig und landete damit in der ersten Gewinnklasse. Dies ist der 111. geknackte Jackpot seit Start der Lotterie im März 2012. Wegen seines Tipps kann der glückliche Finne nun 40.254.187,60 Euro sein Eigen nennen. Damit ist er der 50. finnische Millionär bei Eurojackpot.

Bei der Ziehung am 17. Februar wurde ein weiterer Tipper zum Millionär. Die zweite Gewinnklasse wurde von einem einzigen Spielteilnehmer aus Deutschland getroffen. Die glückliche Person stammt aus Hessen und erhält nun 3.014.279,10 Euro. Im dritten Gewinnrang freuen sich fünf weitere Glückspilze aus Niedersachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Schweden und Norwegen über jeweils 213.698,40 Euro.

Am heutigen Dienstag (21. Februar) startet der Eurojackpot wieder bei der Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.

