In Dänemark: Gewinner des 120-Millionen-Jackpots hat sich gemeldet

Das ging schnell: Am Montag (25. Juli) hat sich der Gewinner des 120-Millionen-Jackpots bei der dänischen Lotteriegesellschaft Danske Spil gemeldet. Der Eurojackpot-Tippschein wurde in einem Supermarkt in Blåvand abgegeben. Der Gewinner möchte anonym bleiben.

Größter Gewinn bei Eurojackpot

Der Besitzer des Glücksloses ist gefunden. Der Gewinn des 120-Millionen-Jackpots ist nicht nur der größte Lotteriegewinn bei Eurojackpot, sondern auch in der dänischen Geschichte.

Die erste Reaktion des Gewinners: "Absolut verrückt! Ich hatte die Spielquittung zerknüllt in die Schublade gelegt. Obwohl ich wusste, dass der Gewinner gezogen war, habe ich mich erst mal nicht getraut, den Tippschein zu überprüfen. Erst am Sonntagnachmittag habe ich es geschafft. Ich war völlig überrascht. Aber es fühlt sich großartig an, so viel Glück zu haben und die Familie für viele Generationen abgesichert zu haben", sagt der glückliche Multi-Millionär.

Glücksort Blåvand

Der Spielauftrag war in dem Ort Blåvand gekauft worden. Blåvand ist ein dänisches Nordseebad in der Kommune Varde. Der Ort zählt weniger als 200 Einwohner. Es gibt dort allerdings mehr als 2.000 Ferienhäuser.

"Es ist fantastisch, dass wir jetzt den Besitzer des größten Lotteriegewinns in der dänischen Geschichte gefunden haben, und wir freuen uns darauf, 759* Millionen Dänische Kronen zu überweisen. Darauf haben wir gewartet und wir freuen uns sehr im Namen des Gewinners und sagen herzlichen Glückwunsch", sagt Malene Mølgaard, CEO von Danske Lotteri Spil, der dänischen Lotteriegesellschaft.

* = In dieser Summe wurden die in Dänemark abgezogenen Steuern bereits berücksichtigt.

Anonymität

Der Gewinner kommt aus Dänemark und möchte anonym bleiben. Danske Spil kann daher keine weiteren Informationen über die Identität des Gewinners herausgeben.

Lebensverändernde Gewinn

"Es ist natürlich etwas, das das Leben verändert, wenn man einen so hohen Gewinn erzielt. Es schafft völlig neue und ungeahnte Möglichkeiten. Welche Träume der Gewinner auch verwirklichen möchte, wir helfen mit unserer Erfahrung und Expertise beim bestmöglichen Start ins Leben als frischgebackener Multimillionär. Wir haben dem Gewinner angeboten, mit unserem Millionärsberater über all die neuen und aufregenden Dinge zu sprechen, mit denen man sich nach solch einem Gewinn auseinandersetzen muss", erklärt Malene Mølgaard.

26. Millionär in Dänemark

Seit Start der Lotterie im Jahr 2012 ist es der 26. Eurojackpot-Millionär in Dänemark. Der bisherige höchste Gewinnbetrag waren 49,7 Millionen Euro. Neben Deutschland und Finnland gehört Dänemark zu den Nationen mit den bisher meisten Hochgewinnen bei der Lotterie Eurojackpot.

