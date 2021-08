Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den neuen Coronaregeln in Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

Der Inzidenzwert soll von der kommenden Woche in Baden-Württemberg an keine Rolle mehr spielen bei der Beurteilung, ob Menschen in Restaurants, zu Konzerten, in die Oper, in Clubs dürfen. Besucher dicht an dicht, in Innenräumen, vielleicht tanzend, singend, eng umschlungen, küssend und dabei sicher massenhaft Aerosole austauschend- all das wird erlaubt sein. Baden-Württemberg kehrt zurück in ein Leben, das sich viele nicht mehr vorstellen können. Es ist ein mutiger Weg. Aber es ist kein Geschenk an die Menschen, sondern die Pflicht des Landes.

