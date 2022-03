Eurojackpot

10 Jahre Eurojackpot - Kuriose Geschichten, Rekorde und doppelte Chance auf noch höhere Millionengewinne

2 Audios

220309_BmE_10JahreEurojackpot.mp3

MP3 - 2,0 MB - 02:08 Download

220309_OTP_10JahreEurojackpot.mp3

MP3 - 2,5 MB - 02:42 Download

Ein Dokument

Münster (ots)

Anmoderationsvorschlag: "Weißt du noch, damals?" Gespräche, die so losgehen enden oft mit Sätzen wie: "Das kann doch nicht sein, dass das schon so lange her ist!" oder "Oh mein Gott, das hatte ich fast schon wieder vergessen." Unser Alltag ist mittlerweile so schnelllebig geworden, dass viele von uns im Hier und Jetzt leben. Aber es lohnt sich manchmal, in die Vergangenheit zu schauen - zum Beispiel auf das Jahr und die Ereignisse 2012. Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Sebastian Vettel wird zum dritten Mal Formel 1-Weltmeister, Microsoft veröffentlicht Windows acht und der Österreicher Felix Baumgartner springt aus 39 Kilometern Höhe aus einem Heliumballon. Im Jahr 2012 passierte so einiges...

O-Ton 1 (Umfrage: An welche Ereignisse aus dem Jahr 2012 können Sie sich noch erinnern? 22 Sek.): (Frau): "Da waren die Olympischen Spiele in London." (Mann): "Da ist Spanien Fußball-Europameister geworden und das deutsche Team ist leider rausgeflogen im Halbfinale gegen Italien." (Frau): "Ich glaube, das war das Jahr als Joachim Gauck zum Bundespräsidenten gewählt wurde." (Mann): "Da sollte doch der Flughafen in Berlin eröffnen." (Frau): "Ich habe letztens noch davon gehört, dass 2012 der Eurojackpot eingeführt wurde."

Sprecherin: Genau! Vor zehn Jahren gab es auch die erste Ziehung des Eurojackpot und seitdem viele kuriose Gewinnergeschichten. Ein junger Mann aus Bayern wurde beispielsweise zum Millionär, genau am Tag der Arbeit. In Finnland räumten 50 Tipper die 90 Millionen ab. Sie alle hatten sich in einem ausliegenden Tippschein in einem Supermarkt eingetragen. Und ein Norweger, der 13,5 Millionen Euro gewann, spendete einen Teil des Geldes seinem Lieblings-Fußballverein.

O-Ton 2 (Umfrage: Was würden Sie mit einem Millionengewinn Außergewöhnliches machen? 24 Sek.): "(Mann): "Ja, ich könnte mir schon vorstellen bei uns hier den Fußballverein zu sponsern." (Frau): "Ich würde das ganze Tierheim in meinem Ort aufkaufen." (Mann): "Ich würde mir auf jeden Fall erst mal ein, zwei neue E-Autos kaufen und dann natürlich die eigene Ladesäule vor der Haustür: Schnellladesäule und die eigene Autobahnabfahrt darf natürlich auch nicht fehlen." (Frau): "Ich würde unsere Kinderspielplätze so ein bisschen aufmotzen, dass die Kinder wieder richtig schöne, moderne Spielgeräte bekommen."

Sprecherin: Genügend Potential also für weitere spannende Gewinnergeschichten. Und bald haben Tipper beim Eurojackpot noch mehr Möglichkeiten, sich außergewöhnliche Träume zu erfüllen, so Andreas Kötter, Vorsitzender der europäischen Lotterie Eurojackpot, denn es gibt zwei Neuerungen.

O-Ton 3 (Andreas Kötter, 21 Sek.): "Mit dem Dienstag gibt es jetzt einen zweiten Ziehungstag pro Woche. Ab dem 25. März rolliert dann also der Jackpot von einer Veranstaltung zur nächsten, natürlich nur, wenn er nicht geknackt wird. Das bedeutet also von Freitag auf Dienstag, von Dienstag auf Freitag und so weiter. Und gleichzeitig steigt der maximal mögliche Jackpot von 90 auf dann 120 Millionen Euro."

Abmoderationsvorschlag: 10 Jahre Eurojackpot - das sind fast 10 Milliarden Euro an Gewinnen und mehr als 350 Millionäre. Künftig wird es zwei Ziehungen pro Woche geben und der maximal mögliche Jackpot steigt von 90 auf 120 Millionen Euro. Mehr Infos finden Sie unter eurojackpot.de.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell