Bertelsmann SE & Co. KGaA

Dominik Asam neu im Aufsichtsrat von Bertelsmann

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Dominik Asam, CFO und Mitglied des Executive Committee beim Flugzeughersteller Airbus SE, ist mit Wirkung zum 1. Januar 2022 neu in den Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen worden. Das gab das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen nach einer außerordentlichen Hauptversammlung bekannt.

Dominik Asam ist seit April 2019 Finanzchef von Airbus; zuvor war er in dieser Position acht Jahre lang beim Chiphersteller Infineon tätig. Airbus gilt mit einem Jahresumsatz von rund 49,9 Mrd. Euro und 127.000 Beschäftigten als derzeit größter Flugzeughersteller der Welt.

Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Dominik Asam ist ein herausragender Manager, der Airbus in einer für die Luftfahrtbranche herausfordernden Zeit finanzielle Solidität und damit wichtige Handlungsfreiräume gesichert hat. Seine große Erfahrung sowie sein weitreichendes analytisches sowie technologisches Verständnis machen ihn zu einem Gewinn für unser Kontrollgremium. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dominik Asam und heiße ihn im Namen aller Mitglieder herzlich im Bertelsmann-Aufsichtsrat willkommen."

Dominik Asam studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München und an der École Centrale Paris; er verfügt zudem über einen Master in Business Administration von INSEAD. Seine berufliche Laufbahn startete er 1996 in der Investmentbanking-Division von Goldman Sachs Inc. mit Stationen in Frankfurt, London und New York. Von 2003 bis 2005 leitete Asam die Bereiche Investor Relations, Mergers & Acquisitions und Strategie bei Infineon Technologies. Zwischen 2005 und 2010 war er in verschiedenen Positionen bei der Siemens AG tätig, unter anderem als CEO von Siemens Financial Services, als Corporate Vice President und Treasurer. Von 2010 an leitete er das Konzerncontrolling der RWE AG, bevor er 2011 die Position des CFO bei Infineon übernahm. Nach seinem Amtsantritt als CFO von Airbus im April 2019 widmete er sich erfolgreich der Aufgabe, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

Der Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Vorstandsvorsitzender der Reinhard Mohn Stiftung, Geschäftsführer der Christoph Mohn Internet Holding GmbH, Familiensprecher und Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH

Prof. Dr.-Ing. Werner J. Bauer, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ehemaliger Generaldirektor der Nestlé AG für Innovation, Technologie, Forschung und Entwicklung, Gesellschafter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH

Dominik Asam, CFO und Mitglied des Executive Committee der Airbus SE

Kai Brettmann, Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats der RTL Group und Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Mediengruppe RTL Deutschland

Núria Cabutí, CEO Penguin Random House Grupo Editorial, Vorsitzende des Bertelsmann Management Representative Committee (BMRC)

Günter Göbel, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bernd Leukert, Vorstand für Technologie, Daten und Innovation der Deutschen Bank AG

Gigi Levy-Weiss, General Partner NFX, Angel Investor

Dr. Brigitte Mohn, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung, Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH

Liz Mohn, Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Porsche Automobil Holding SE

Henrik Poulsen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender Ørsted

Christiane Sussieck, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Corporate, Bertelsmann SE & Co. KGaA, stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bodo Uebber, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Daimler AG, Gesellschafter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell