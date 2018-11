BKK Gesundheitsreport 2018: "Arbeit und Gesundheit Generation 50+"

5 Audios

Berlin (ots) - In einer alternden Gesellschaft werden ältere Arbeitnehmer zunehmend zu einer wichtigen Ressource für Personalchefs. Mehr als ein Drittel der in Deutschland Beschäftigten gehört inzwischen zur Generation 50 Plus. Was können Unternehmen tun, um die Leistung, Arbeitsfähigkeit und Gesundheit gerade auch der älteren Mitarbeiter zu fördern? Und wie gelingt es, den Bedürfnissen von jüngeren und älteren Beschäftigten in einem Unternehmen gleichermaßen gerecht zu werden? Antworten darauf gibt der diesjährige Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen. Ein wichtiger Gradmesser sind die Fehltage in Unternehmen.

Diese Meldung enthält Interview-Audiomaterial zur heutigen (27.11.18) Vorstellung des BKK Gesundheitsreports in Berlin von:

- Franz Knieps, Vorstand, BKK Dachverband e.V., Berlin - Dirk Rennert, Leiter Gesundheitsberichterstattung, BKK Dachverband e.V., Berlin - Dr. Matthias Richter, Referent Gesundheitsberichterstattung, BKK Dachverband e.V., Berlin - Prof. Holger Pfaff, Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft, Universität Köln - Prof. Dr. Jürgen Wegge, Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie, Technische Universität Dresden

