Das sind die 40 führenden HR-Köpfe 2023

Die Redaktion des Personalmagazins hat die 40 führenden Köpfe im Personalmanagement in Deutschland gekürt. Ausgezeichnet wurden Führungspersönlichkeiten aus Management, Wissenschaft und Beratung, die wegweisende Impulse zur Gestaltung einer modernen Arbeitswelt geben.

Über die Gestaltung der Arbeitswelt gibt es eine breite gesellschaftliche Debatte. Fachkräftegewinnung, Homeofficeregelungen, Tarifpolitik oder Führungskultur sind zu Wettbewerbsfaktoren geworden, die bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Wer aber sind die Vordenker und Impulsgeber für die neue Arbeitswelt? Mit der Liste der "40 führenden HR-Köpfe" möchte das Personalmagazin eine Orientierungshilfe bieten. "Über die sozialen Medien sind HR-Fachleute so sichtbar wie nie zuvor. Mit der Liste der 40 führenden HR-Köpfe zeichnen wir diejenigen aus, die wirklich Einfluss haben und etwas bewegen können, sowohl im Unternehmen als auch in der HR-Community und der Gesellschaft. Das Schreiben von guten Posts reicht dazu nicht aus", erläutert Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins und ergänzt: "Die 40 HR-Köpfe sind die Architekten der neuen Arbeitswelt."

Auswahlverfahren und Kriterien

Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgte zweistufig. Zunächst wurde eine Nominierungsliste erstellt; Grundlage dafür waren Vorschläge aus der Leserschaft, von Expertinnen und Experten, Multiplikatoren und der Redaktion. Im zweiten Schritt recherchierte die Redaktion des Personalmagazins zu den rund 150 Personen, die auf der Nominierungsliste standen, erstellte Profile und traf die finale Auswahlentscheidung.

Trends und Entwicklungen

Das Themenspektrum, das HR-Fachleute derzeit bearbeiten, ist breit. Es reicht vom Fachkräftemangel über Ausbildung und Weiterbildungskonzepte für Transformationsprojekte bis hin zur Gestaltung einer hybriden Arbeitskultur. Auch das Lösen von Tarifkonflikten oder Vergütungsfragen steht auf der Agenda. "Die ausgezeichneten Führungspersönlichkeiten haben nicht nur in ihrem Arbeitsumfeld Herausragendes geleistet, sie haben sich auch an den Debatten und an der Weiterentwicklung der HR-Community aktiv beteiligt", erläutert Straub die Auswahlkriterien.

Die HR-Managerinnen und HR-Manager

Zu den führenden Köpfen im Management gehören diese 20 Persönlichkeiten: Julia Bangerth (Datev eG), Birgit Bohle (Deutsche Telekom AG), Sylvia Borcherding (50Hertz Transmission GmbH), Oliver Burkhard (Thyssenkrupp AG), Inga Dransfeld-Haase ( BP Europa SE & Bundesverband der Personalmanager e.V.), Markus Fink (Infineon Technologies AG), Gunnar Kilian (Volkswagen AG), Dr. Rebecca Koch (DB Schenker), Sabine Kohleisen (Mercedes-Benz Group AG), Sirka Laudon (AXA Konzern AG), Alexandra Mebus (Zeppelin Group), Dr. Thomas Ogilvie (Deutsche Post DHL Group), Dr. Ariane Reinhart (Continental AG), Martin Seiler (Deutsche Bahn AG), Dr. Claudia Viehweger (Scout24 SE), Felicitas von Kyaw (Vodafone GmbH), Frauke von Polier (Viessmann Climate Solutions SE), Judith Wiese (Siemens AG), Cawa Younosi (SAP Deutschland SE & Co. KG), Alexander Zumkeller (ABB AG).

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Zu den führenden HR-Köpfen in der Wissenschaft gehören diese zehn Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Kerstin Alfes (ESCP Business School Berlin), Prof. Dr. Fabiola Gerpott (WHU Düsseldorf), Prof. Dr. Simon Jäger (IZA Bonn), Prof. Dr. Simone Kauffeld (TU Braunschweig), Prof. Dr. Martin Kersting (Universität Gießen), Prof. Dr. Florian Kunze (Universität Konstanz), Prof. Dr. Carsten Schermuly (SRH Hochschule Berlin), Prof. Dr. Enzo Weber (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit ), Prof. Dr. Antoinette Weibel (Universität St. Gallen), Prof. Dr. Isabell M. Welpe (TU München).

Die Beraterinnen und Berater

Zu den führenden Köpfen zählen außerdem diese zehn Beraterinnen und Berater: Kai Anderson (Mercer), Dr. Burkard Göpfert (Kliemt Arbeitsrecht), Fabian Kienbaum (Kienbaum Consultants International), Dr. Matthias Meifert (HR Pepper Management Consultants), Dr. Judith Muster (Metaplan), Dr. Nathalie Oberthür (RPO Rechtsanwälte), Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arqis), Ralf Steuer (Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.), Benedikt von Kettler (Human), Guido Zander (SSZ Beratung).

Sonderkategorie "Big Five"

In diesem Jahr wurde erstmals die Sonderkategorie "Big Five" geschaffen. Damit zeichnet die Redaktion des Personalmagazins alle aus, die mehr als fünfmal in die alle zwei Jahre publizierte Liste der "40 führenden HR-Köpfe" aufgenommen wurden. Diese Persönlichkeiten bestimmen seit mehr als einer Dekade die Entwicklung im Personalmanagement und gehören damit zu den prägenden Gestaltern der Arbeitswelt. Zu den "Big Five" zählen: Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim), Prof. Dr. Heike Bruch (Universität St. Gallen), Prof. Dr. Rupert Felder (Heidelberger Druckmaschinen AG), Prof. Dr. Björn Gaul (CMS Hasche Sigle), Prof. Dr. Walter Jochmann (Kienbaum Consultants International), Prof. Dr. Rüdiger Kabst (Universität Paderborn), Prof. Dr. Uwe P. Kanning (Hochschule Osnabrück), Michael H. Kramarsch (Hkp Group), Prof. Dr. Barbara Reinhard (Kliemt Arbeitsrecht), Prof. Dr. Jutta Rump (Hochschule Ludwigshafen), Prof. Dr. Dirk Sliwka (Universität zu Köln), Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität Bonn).

