DOSB New Media GmbH

Kickoff für die effect® Energy GFL 2026: Saisonstart auf Sporteurope.TV

München (ots)

Die effect® Energy German Football League startet in die Saison 2026 und Sporteurope.TV wird erneut das Zuhause für Deutschlands höchste American Football Liga. Am Samstag, dem 9. Mai, findet der offizielle Kickoff zur neuen Spielzeit statt, die bereits die vierte gemeinsame Saison zwischen der GFL und der paneuropäischen Sport-Streaming-Plattform markiert.

Zum Auftakt erwartet die Fans direkt das erste Highlight: Sporteurope.TV startet mit einer großen und kostenlosen Live-Konferenz, kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus.

Mehr Content. Mehr Reichweite. Mehr Football.

Der Sport-Streaminganbieter wird wie gewohnt alle Spiele der kompletten Saison live und einzeln verfügbar übertragen. Gemäß dem etablierten Standard wird an allen Standorten mit mindestens drei Kameraperspektiven und Live-Kommentar produziert. Darüber hinaus können sich alle Fans der effect® Energy GFL auf Scoring Plays sämtlicher Partien freuen und haben die Möglichkeit, komplette Spiele auch on Demand zu streamen. Sporteurope.TV bildet mit seinen Social-Media-Kanälen so den Mittelpunkt des gesamten Contents.

Gemeinsam mit dem Ligaverbund GFL e.V. wird die Live-Präsenz der effect® Energy GFL in der Saison 2026 ebenfalls weiter ausgebaut. Erstmals werden 15 Live-Konferenzen produziert, ein bedeutender Schritt für die Sichtbarkeit der Liga und des Sports.

Partnerschaftlich in die nächste Saison

"Wir freuen uns sehr auf die vierte gemeinsame Saison mit der GFL. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte und die wachsende Reichweite zeigen, welches Potenzial in der Liga steckt", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH.

Die effect® Energy GFL 2026 auf Sporteurope.TV steht damit in der neuen Saison für mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und ein noch intensiveres Football-Erlebnis.

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell