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Deutscher Tennis Bund und Sporteurope.TV schließen langfristige Partnerschaft - Tennis-Bundesliga, innovative Konferenz und nationale Top-Events live

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München (ots)

Mit Sporteurope.TV findet der Deutsche Tennis Bund (DTB) einen neuen Livestreaming-Partner. Die langfristig angelegte Kooperation umfasst die Tennis-Bundesliga der Herren und zukünftig weitere ausgewählte nationale Wettbewerbe, wie Deutsche Meisterschaften, die künftig live und on demand auf Sporteurope.TV zu sehen sein werden.

Das größte Highlight stellt die innovative und neu formierte Konferenz der Tennis-Bundesliga dar. Alle Fans erleben Deutschlands höchste Spielklasse der Herren in nie dagewesener Form - live, exklusiv und hochwertig produziert aus dem TV-Studio von Sporteurope.TV. Begleitet von einem fachkundigen Kommentator verpassen die Zuschauer:innen keinen entscheidenden Punkt und sind hautnah auf allen Courts dabei!

Ein gemeinsamer Schritt für die Zukunft des deutschen Tennis

Mit dem Start der Bundesliga-Saison Anfang Juli beginnt eine neue Ära für den deutschen Tennissport im digitalen Raum. Erstmals werden verschiedene nationale Wettbewerbe gebündelt auf einer Plattform erlebbar, einfach zugänglich und hochwertig produziert.

"Mit dem Deutschen Tennis Bund gewinnen wir einen der spannendsten Sportverbände Europas langfristig für Sporteurope.TV und unser Konzept der Teilhabe. Unser Ziel ist es, den deutschen Tennissport digital noch sichtbarer zu machen und den Fans ein modernes, umfassendes Streaming-Erlebnis zu bieten", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH.

"Wir setzen unseren eingeschlagenen Weg der Medialisierung des Tennissports in Deutschland weiter konsequent fort. Durch die Partnerschaft mit Sporteurope.TV werden unsere Top-Events jetzt noch sichtbarer. Tennisfans können sich auf spannende Matches, viele Tennisstars und ganz viel Videocontent freuen - und das auf einer zentralen Plattform", so Simon Papendorf, Geschäftsführer der Deutschen Tennis Bund Marketing & Stadion GmbH.

Eine Plattform für alle Tennis-Fans in Deutschland

Die Partnerschaft zwischen Sporteurope.TV und dem Deutschen Tennis Bund ist langfristig angelegt und steht für eine klare Vision: die Stärkung der Sichtbarkeit des Tennissports in Deutschland und die zentrale Bündelung relevanter Inhalte auf einer Plattform. Mit den US Open ist bereits die internationale Tennis-Elite live auf Sporteurope.TV zu sehen, jetzt bekommt die Plattform Zuwachs mit den besten deutschen Spielerinnen und Spielern.

Über Sporteurope.TV:

Sporteurope.TV ist die paneuropäische Sport-Streaming-Plattform für Breiten-, Amateur- und internationalen Spitzensport. 2014 als Sportdeutschland.TV mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gegründet, hat sich die Plattform zu einem zentralen digitalen Zuhause für über 70 Sportarten und 33 Spitzensportverbände entwickelt. Mit Liveübertragungen, On-Demand-Inhalten, internationalen Großereignissen und innovativen Formaten steht Sporteurope.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe - jetzt in ganz Europa.

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