DOSB New Media GmbH

Premiere in Italien: Sporteurope.TV überträgt die Eishockey-WM erstmals live & exklusiv

München (ots)

Sporteurope.TV setzt seinen Internationalisierungskurs konsequent fort und startet mit einem echten Highlight in den italienischen Markt: Erstmals überträgt die paneuropäische Streaming-Plattform die Eishockey-Weltmeisterschaft live und exklusiv in Italien.

Mit diesem Schritt bringt Sporteurope.TV das Eishockey-Event des Jahres erstmals in seinem eigenen Angebot nach Italien und baut seine Präsenz in Europa weiter aus.

Perfektes Timing: Italien zurück auf der großen Bühne

Der Markteintritt fällt in eine Phase wachsender Begeisterung für den Eishockeysport im Land: Die italienische Nationalmannschaft ist nach dem Aufstieg aus der Division I zurück bei der Weltmeisterschaft der Top-Nationen und trifft dort auf Eishockey-Giganten wie Kanada und Schweden.

Sporteurope.TV begleitet dieses Comeback umfassend und nah an den Fans. Alle Spiele der italienischen Nationalmannschaft werden sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch kommentiert. Das klare Ziel ist maximale Zugänglichkeit und ein emotionales wie nahbares Erlebnis für die Zuschauer:innen.

Alle Spiele. Eine Plattform. Kein Abo.

Sporteurope.TV zeigt alle Spiele der Eishockey-WM von der Vorrunde bis zum Finale live und on demand. Dabei setzt die Plattform bewusst auf ihr bewährtes, einfaches und transparentes Modell, welches jedoch im italienischen Markt neu ist:

Einmalige Zahlung von 15,00 € für das gesamte Turnier

Einzelne Spiele ab 6,00 € erhältlich

Kein Abo

Keine Verpflichtungen

Keine versteckten Kosten

Fans zahlen nur einmal und erhalten Zugang zu allen Spielen, live und jederzeit abrufbar.

Einführungsangebot für alle italienischen Fans: 12,00 € bis zum 14. Mai

Um den Markteintritt in Italien zu feiern, bietet Sporteurope.TV allen neuen Nutzer:innen ein besonderes Willkommensangebot: Bis zum 14. Mai ist der WM-Pass zum Einführungspreis von 12,00 € statt 15,00 € erhältlich. Ein Angebot, das ausschließlich italienischen Fans vorbehalten ist und bis zum Vorabend des ersten Spiels gültig ist. Um die 20% Ersparnis zu erhalten, muss der Code “ITALIA20” im Kaufprozess eingelöst werden.

Ein neuer Markt, eine klare Vision

Mit dem Launch in Italien geht Sporteurope.TV den nächsten Schritt seiner europäischen Strategie. Ziel ist es, Sport aus Europa für Fans in ganz Europa auf einer zentralen Plattform zugänglich zu machen.

„Der Start in Italien ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir bringen ein weltweit bedeutendes Eishockey-Event in einen neuen Markt und bieten den Fans ein Modell, das einfach, fair und flexibel ist“, sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. „Gerade mit dem Aufstieg der italienischen Nationalmannschaft ist das Interesse groß und wir wollen genau in diesem Moment das passende Zuhause für die italienischen Fans bieten.“

Bekannt aus der ICE Hockey League, noch mehr Eishockey ab September

Bereits durch die Übertragung der win2day ICE Hockey League, in der auch italienische Teams vertreten sind, ist Sporteurope.TV in Italien präsent. Mit der Eishockey-Weltmeisterschaft folgt nun der nächste große Schritt im italienischen Markt. Außerdem dürfen sich alle Eishockey-Fans in Italien auf die kommende Saison der Champions Hockey League freuen. Die Königsklasse des Eishockeys wird komplett live und on Demand zu sehen sein und ist der nächste Meilenstein der Internationalisierung.

Über Sporteurope.TV:

Sporteurope.TV ist die paneuropäische Sport-Streaming-Plattform für Breiten-, Amateur- und internationalen Spitzensport. 2014 als Sportdeutschland.TV mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gegründet, hat sich die Plattform zu einem zentralen digitalen Zuhause für über 70 Sportarten und 33 Spitzensportverbände entwickelt. Mit Liveübertragungen, On-Demand-Inhalten, internationalen Großereignissen und innovativen Formaten steht Sporteurope.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe – jetzt in ganz Europa.

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