Europäisches Parlament

Europäischer Jugendkarlspreis 2021: jetzt bewerben

Berlin/BrüsselBerlin/Brüssel (ots)

Junge Europäer*innen zwischen 16 und 30 Jahren, die Projekte mit europäischer Dimension organisieren, können sich bis zum 1. Februar 2021 für den Jugendkarlspreis bewerben. Die Preisträger*innen erhalten Fördergelder und öffentliche Aufmerksamkeit.

Der Europäische Karlspreis der Jugend wird jedes Jahr vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen an Projekte verliehen, die der europäischen Verständigung dienen. Die Bewerbung für den Jugendkarlspreis 2021 ist seit 9. November möglich. Bewerbungsfrist ist der 1. Februar 2021.

Der Preis

Die drei Erstplatzierten werden aus 27 von nationalen Jurys in den Mitgliedstaaten nominierten Projekten ausgewählt. Das Gewinnerprojekt erhält 7.500 Euro, der zweite Preis ist mit 5.000 Euro und der dritte Preis mit 2.500 Euro prämiert. Sofern möglich, werden Vertreter*innen aller 27 nationalen Gewinnerprojekte im Mai 2021 zur Preisverleihungszeremonie nach Aachen eingeladen.

Teilnahmebedingungen

Die Projekte müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

- Sie tragen zur Verständigung in Europa und auf internationaler Ebene bei.

- Sie fördern die Entwicklung eines gemeinsamen Bewusstseins für die europäische Identität und Integration.

- Sie dienen den in Europa lebenden jungen Menschen als Vorbild und

- zeigen ihnen praktische Beispiele für das Zusammenleben der Europäer*innen als Gemeinschaft auf.

Weitere Fragen zum Preis können gestellt werden an ECYP2021@EP.europa.eu.

Jugendkarlspreis 2020

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnte die Preisverleihung im Mai 2020 nicht stattfinden. Die nationalen Preisträger*innen stehen fest. In Deutschland wurde das Projekt "European Archive of Voices" ausgewählt.

Die Gewinner*innen auf europäischer Ebene wurden noch nicht bekanntgegeben. Die europäischen Gewinnerprojekte 2020 und 2021 werden in Aachen ausgezeichnet.

2019 ging der erste Preis an die italienische Radiosendung Europhonica IT. Auf dem zweiten Platz landete das Projekt "Deine europäische Bürgerschaft" aus Finnland. Das Pilotprojekt "MuslimInnen gegen Antisemitismus" aus Österreich belegte den dritten Platz. Weitere Informationen zu den Gewinnern 2019.

Soziale Medien

Debattiert mit unter dem Hashtag #ECYP2021.

Kalender

- Frist für die Einreichung der Projekte: 1. Februar 2021

- Auswahl nationaler Gewinner: bis 15. März 2021

- Preisverleihung in Aachen: 11. Mai 2021

Weitere Informationen

Jugendkarlspreis-Website

Seit 2008 vergibt das Europäische Parlament jedes Jahr gemeinsam mit der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen den Jugendkarlspreis

Weitere Informationen

Bewerbungsformular

Der Jugendkarlspreis auf Twitter

Der Jugendkarlspreis auf Instagram

Jugendkarlspreis 2020 - nationale Gewinner (PDF - 6166 KB)

Pressekontakt:

Judit HERCEGFALVI

Pressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in

Deutschland

+ 49 (0)30 2280 1080

+ 49 (0)177 323 5202

judit.hercegfalvi@ep.europa.eu

presse-berlin@europarl.europa.eu

@EPinDeutschland



Philipp BAUER

Pressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in

Deutschland

+ 49 (0)30 2280 1025

+ 49 (0)171 801 8603

philipp.bauer@ep.europa.eu

presse-berlin@europarl.europa.eu

@EPinDeutschland



Thilo KUNZEMANN

Pressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in

Deutschland

+ 49 (0)30 2280 1030

+ 49 (0)171 388 47 75

thilo.kunzemann@ep.europa.eu

presse-berlin@europarl.europa.eu

@EPinDeutschland

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell