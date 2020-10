Sky Deutschland

Sky startet Mini-Formatreihe "Hidden Heroes"

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Kurz-Beiträge zur Aktivierung des nationalen Fußball-Sponsorings von Volkswagen unter dem Dach "we drive football" - Erste Folge "50 Jahre Frauenfußball in Deutschland" mit den DFB-Legenden Tina Theune, Doris Fitschen und Silvia Neid sowie der Nachwuchsspielerin Jana Feldkamp (SGS Essen) und der Sky Moderatorin Nele Schenker - Start am 31. Oktober auf Sky Sport News, Sky Sport und Digital

Unterföhring, 30. Oktober 2020 - Am morgigen Samstag startet Sky die neue Mini-Formatreihe "Hidden Heroes". Dabei blickt Sky hinter die Kulissen des Fußballs und beleuchtet diverse Facetten im Leistungssport - sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich. Das Kurz-Format portraitiert die wahren Helden im Hintergrund des Platzes, die mit ihrem aufopferungsvollen Beitrag und ihrer emotionalen Hingabe das Kulturgut Fußball nachhaltig prägen, beeinflussen und möglich machen. Das Ergebnis sind authentische Schlüsselloch-Momente abseits des grünen Rasens - sowie abseits hoher Auflauf-Prämien. Begleitet werden die Protagonisten in der ersten Episode von der Sky Moderatorin Nele Schenker.

VW tritt als Programm-Sponsor im TV & Video on Demand auf und präsentiert die Format-Trailer auf der gesamten Sky Plattform.

Das Konzept für diese Aktivierungskampagne kommt von Sky Media in enger Abstimmung mit dem Redaktionsteam von Sky Sport, die wiederum die Beiträge produziert haben.

In der ersten Episode "50 Jahre Frauenfußball in Deutschland" trifft Nele Schenker anlässlich des runden Jubiläums drei Aushängeschilder des deutschen Frauenfußballs, Tina Theune, Doris Fitschen und Silvia Neid, sowie die Nachwuchs-Fußballerin Jana Feldkamp. Schenker erzählt die Geschichte vom Aufstieg des deutschen Frauenfußballs mit all seinen Hürden. Gemeinsam mit Doris Fitschen, die den Durchbruch mitgeprägt hat und mitverantwortlich für die heutige Popularität ist, blickt Schenker auf die schwierigen Anfänge zurück. Mit Jana Feldkamp trifft sie eine kommende Nationalspielerin, die heute unter professionellen Bedingungen trainieren kann.

Die erste Episode wird erstmalig vor dem Bundesliga-Vorlauf am morgigen Samstag, 31. Oktober, auf Sky Sport Bundesliga 1 und parallel auf Sky Sport News sowie auf den digitalen Kanälen von Sky Sport ausgestrahlt. Zudem werden die Episoden auf Sky Go und auf der On Demand Plattform Sky Q integriert und auf skysport.de gespiegelt.

Im Rahmen der Formatreihe "Hidden Heroes" sind in den nächsten Monaten weitere Episoden geplant, dessen Themen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media: "Mit 'Hidden Heroes' schafft das Kreativteam von Sky Media den idealen Markenfit: Einerseits Sky als Heimat des Fußballs, dazu Volkswagen als idealer Partner, um sein Fußball-Sponsoring unter dem Dach 'we drive football" zu aktivieren. Der Content der 'Hidden Heroes' Reihe ist dabei das perfekte Vehikel, um Volkswagen als Mobilitätspartner des DFB in der Fußball-Zielgruppe zu platzieren und die Marke glaubwürdig aufzuladen."

