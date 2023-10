Haufe Group

Rudolf-Haufe-Preis: Erneut exzellente Forschung und zukunftsweisende Wissenschaft gewürdigt

Freiburg (ots)

Seit 2002 verleiht die Haufe Group an der Universität Freiburg den Nachwuchsförderpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Steuer- und Wirtschaftsrecht. In diesem Jahr wird Dr. Julian Rapp ausgezeichnet.

Der mit 5.000 EUR dotierte Preis ging in diesem Jahr an Herrn Dr. Julian Rapp für seine Habilitationsschrift "Revision, Kassation, Final Appeal - Letztinstanzliche Zivilverfahren zwischen Individualrechtsschutz und Rechtsfortbildung". Die Preisverleihung fand am 18. Oktober 2023 im Rahmen der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Paulussaal statt.

In seiner Arbeit setzte sich Herr Dr. Rapp nicht nur mit den Grundstrukturen des zivilprozessualen Revisionsverfahrens aus rechtsvergleichender Perspektive auseinander, sondern untersuchte auch, wie richterliche Entscheidungen durch übergeordnete Instanzen kontrolliert, wenn nötig korrigiert werden und welche diesbezüglichen Unterschiede zwischen dem deutschen, französischen, englischen und US-amerikanischen Recht bestehen. Darüber hinaus widmete er sich in seiner Arbeit auch den verfahrensrechtlichen Herausforderungen vor dem Hintergrund strategischer Prozessführungen und von Massenverfahren.

Mit seiner Habilitation an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wurde Dr. Rapp, der in Freiburg auch studiert und promoviert hat, die Lehrbefugnis für die Fächer Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Versicherungsrecht, Europäisches Privat- und Prozessrecht sowie Rechtsvergleichung verliehen. Er zählt zu der kleinen Gruppe herausragender Rechtswissenschaftler in Deutschland und ist daher ein würdiger Preisträger für den Rudolf-Haufe-Nachwuchsförderpreis 2023.

Seit 2002 verleiht die Haufe Group an der Universität Freiburg den Nachwuchsförderpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Für diesen Preis können exzellente wissenschaftliche Arbeiten aus den rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg vorgeschlagen werden. Aus den eingegangenen Arbeiten wählt ein Kuratorium, bestehend aus einem Beauftragen des Rektors, den beiden Dekanen der Fakultäten und einem Vertreter der Haufe Group, den Preisträger aus. Für die Haufe Group war auch in diesem Jahr Miron Schneckenberger beteiligt. Der Jurist leitet in der Fachredaktion das Team Immobilien und Recht und ist selbst Alumni der Universität Freiburg.

Über die Haufe Group SE

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.650 Mitarbeitende an 12 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 510 Millionen Euro abschließen.

