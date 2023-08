Haufe Group

Die Haufe Group SE schließt das Geschäftsjahr mit starkem Umsatzwachstum ab

Freiburg (ots)

Das im Juni zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2022/2023 hat die Haufe Group SE, einer der führenden Anbieter im Bereich Software Solutions, Content und Weiterbildung, mit einem Umsatz von 510 Millionen Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 17%. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort.

Besonders die umfangreichen Digitalangebote aller Unternehmensbereiche verzeichneten im Geschäftsjahr ein starkes Wachstum. Der Weiterbildungsbereich, der in den Coronajahren gefordert war, konnte sich nicht nur erholen, sondern profitiert vom intensiven strategischen Ausbau des Angebots in den letzten beiden Jahren. Stark nachgefragt werden auch die neuen Produkte und Lernangebote, die die Unternehmen bei ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen.

Die Zahl der Mitarbeitenden in der Haufe Group wuchs auf 2.650 und ist im letzten Geschäftsjahr um rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 12 Standorten gewachsen. Am Hauptsitz Freiburg sind inzwischen 1.850 Mitarbeitende beschäftigt.

"Das Jahr 2023 hat gezeigt, dass wir mit der Fokussierung auf die Zukunftsfähigkeit der Haufe Group gut aufgestellt sind. Wir wachsen in allen unseren Geschäftsfeldern. Dazu tragen das Bestandsgeschäft und in zunehmendem Maße die neuen Produktgruppen bei" sagt Birte Hackenjos, CEO der Haufe Group. "Besonders freut uns, dass wir mit unseren Angeboten bei den Kundinnen und Kunden - den Unternehmen in Deutschland - einen Beitrag leisten können, um in diesen wirtschaftlich wie gesellschaftlich unsicheren Zeiten erfolgreich zu sein. Unser Dank gilt unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag intensiv am Erfolg des Unternehmens arbeiten."

Über die Haufe Group SE

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.650 Mitarbeitende an 12 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 510 Millionen Euro abschließen.

