Haufe Group

Auszeichnungen für Fachbücher von Haufe und Schäffer-Poeschel

Freiburg (ots)

Insgesamt drei Preise und eine Shortlist-Platzierung für die Haufe Publishing-Einheiten

Mit dem VHB-Lehrbuch-Preis 2022 wurde "Corporate Strategy" von Günter Müller Stewens und Matthias Brauer prämiert. Das von den beiden Autoren entwickelte Corporate Management-Modell stellt die Werttreiber vor, mit denen Führungsteams in diversifizierten Unternehmen einen nachhaltigen Mehrwert schaffen können.

Schäffer-Poeschel erhält den VHB-Lehrbuchpreis-Preis seit 2018 zum vierten Mal in Folge, er wird für das beste neu erschienene oder grundlegend überarbeitete BWL-Lehrbuch vergeben.

Neben "Corporate Strategy" waren weitere Management-Bücher sehr erfolgreich:

"Management Coaching und positive Psychologie" von Nico Rose schaffte es im Februar 2022 auf die Shortlist für den Preis des dvct (Deutscher Verein für Coaching und Training). Nico Rose führt in seinem Werk die Leser:innen an die positive Psychologie heran und verknüpft diese mit dem Management Coaching. Auf 239 Seiten wird deutlich, warum der Autor einer der führenden Experten für Positive Psychologie im deutschsprachigen Raum ist.

"Ein modernes Standardwerk", betitelt das getabstract Journal Gudrun Happichs Publikation "Herausforderungen im Führungsalltag". Der Titel erhielt den getabstract Reader's Choice Award 2021. Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und richtet sich vor allem an Führungskräfte mit Vorerfahrung. Schritt für Schritt nimmt Gudrun Happich ihre Leser:innen an die Hand, um mögliche Herausforderungen in der neuen Rolle als Führungskraft bewältigen zu können.

Einen ganz besonderen Preis erhalten die beiden Schäffer-Poeschel-Autoren Sebastian Kernbach und Martin J. Eppler: Sie werden im Mai von der Universität St.Gallen (HSG) mit dem HSG Impact Award für ihre Arbeit im Life Design Lab und das Thema Life Design und dessen Nutzen für den Einzelnen, Organisationen und die Gesellschaft ausgezeichnet. Im Rahmen des Projekts sind die Titel "Life Design" und "Life-Design-Actionbook" bei Schäffer-Poeschel entstanden. Life Design bietet kreative und visuelle Methoden, die den Leser:innen helfen zu entdecken, was sie in ihrem (Arbeits-)Leben wirklich suchen.

"Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass herausragende Autor:innen mit ihren bei uns erschienenen Werken so erfolgreich sind. Die Auszeichnungen sind hoch verdient und es ist kein Zufall, dass darunter Bücher im Bereich Coaching und Management zu finden sind. Wissensvermittlung und -transfer werden weiter an Relevanz zunehmen, der Bedarf an Coaching wächst. Auch das verdeutlichen die prämierten Bücher" so Volker Dabelstein, Geschäftsführer von Schäffer-Poeschel und Verlagsleiter von Haufe Publishing.

Über die Haufe Group:

Die Haufe Group ist ein führender Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der durch eine individuelle Kombination aus Content, Technologie und Weiterbildung bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Lösungsanbieter digitaler und web-basierter Angebote entwickelt. Unter den Marken Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer, lexoffice, Steuerbot (u.a.) finden die Lösungen der Haufe Group Einsatz in DAX-Unternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Jährlich setzen rund 360.000 Teilnehmer:innen auf die Weiterbildungs-Kompetenz und Erfahrung der Haufe Akademie, 600.000 Arbeitszeugnisse werden jährlich mit dem Haufe Zeugnis Manager erstellt und mit Haufe Talent Management über vier Millionen Bewerbungen bearbeitet. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Umsatz von 377 Mio. Euro abschließen.

Original-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuell