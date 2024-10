Verband Bildungsmedien e.V.

Social Media und KI: Wer schützt unsere Kinder? Vortrag von Silke Müller auf der Frankfurter Buchmesse am 19. Oktober 2024

Frankfurt am Main (ots)

Silke Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen und kämpft für eine ethische und demokratische Werteerziehung - auch und vor allem in der digitalen Welt. Denn die SPIEGEL-Bestsellerautorin (Wir verlieren unsere Kinder, 2023, und neu: Wer schützt unsere Kinder) weiß: Schon Grundschüler/-innen sind Bildern von Gewalt, Pornographie und Rassismus ausgesetzt. Elfjährige fragen ihren Avatar um Rat, wenn sie zum ersten Mal verliebt sind. Teenager kommunizieren im Video-Chat mit Pädophilen - durch KI getarnt als Gleichaltrige. Eine Bedrohung, der Schule, Lehrkräfte und Eltern nur mit einer zeitgemäßen, an Werten orientierten Medien-Erziehung begegnen können.

Auf der Frankfurter Buchmesse klärt Silke Müller in einem Vortrag über Hintergründe und Zusammenhänge auf, gibt wertvolle Informationen und praktische Tipps, und macht Mut, Kinder und Jugendliche in eine neue Welt zu begleiten:

Forum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1, Stand D12

Samstag, 19. Oktober 2024, 13.00 bis 13.45 Uhr

"Social Media und KI: Wer schützt unsere Kinder?"

Vortrag von Silke Müller, Schulleiterin an der Waldschule Hatten im Landkreis Oldenburg, Niedersächsische Botschafterin für Digitalisierung und SPIEGEL-Bestseller-Autorin

Teilnahme im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung

Mehr Infos und Programm: bildungsmedien.de/fb

Das Forum Bildung

Das Forum Bildung, gemeinsam gestaltet von Frankfurter Buchmesse und Verband Bildungsmedien e. V., ist zentraler Treffpunkt für Austausch und Diskussion zu den aktuellen Themen, die die Bildungsdebatte in Deutschland prägen. 30 Veranstaltungen mit mehr als 50 Referent/-innen richten sich an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aller Schularten, in der frühkindlichen Bildung und der Erwachsenenbildung, Referendar/-innen, Studierende, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit ebenso wie an Mitarbeitende von Bildungsmedienverlagen und von Organisationen aus dem Bildungsbereich.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3.1, Stand D12!

Mehr Infos und Programm: bildungsmedien.de/fb

Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.

https://bildungsmedien.de/

Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell