Sprachenlernen mit KI - Presserundgang der Bildungsmedienverlage auf der Frankfurter Buchmesse 2024

Frankfurt am Main (ots) - Ob in der Schule oder im Beruf, ob Selbstlernen für die Reise oder Integrationskurs für Migrant/-innen: Fremdsprachen sind in einer globalisierten Welt so wichtig wie noch nie. Was sind die Neuheiten und Trends im Herbst 2024? Und wie verändert KI das Sprachenlernen? Der Presserundgang ...

mehr