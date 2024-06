SWR - Südwestrundfunk

Max Giesinger zieht um: "Schiss vor finaler Entnabelung"

Folge 2 des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Sally Özcan und Max Giesinger

Youtuberin und Unternehmerin Sally Özcan und Musiker Max Giesinger treffen für den Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" diese Woche zum zweiten Mal aufeinander. Sie sprechen u. a. übers Älterwerden und Familie. Max Giesinger stellt sich Fragen: "Gerade dieses Thema mit: Ich bin jetzt 35, wo will ich eigentlich hin? Was sind eigentlich noch meine Ziele? Um was geht´s eigentlich so im Leben? Das sind gerade so die großen Fragen."

Max Giesinger: "Ich zieh jetzt mal von meiner Gang weg"

Aber auch Entscheidungen trifft er. In der Vergangenheit wohnte Max Giesinger immer nah bei seiner Familie oder Freunden, auch Urlaube machte er mit seinen Kumpels. Nun will er allerdings seine wohnliche Situation ändern. "Dass ich da jetzt mal wegziehe, ist vielleicht auch mal was Gutes. Ein Schritt noch mal ins Erwachsenwerden." Mit dieser Entscheidung tat er sich allerdings schwer. "Ich hab' noch überlegt: 'Warum ist mir die Entscheidung 'nen Monat so schwer im Bauch gelegen?' Mit diesem: 'Ich zieh jetzt mal von meiner Gang weg', dachte mir: 'Krass. Ich hab' immer, immer meine Familie um mich herum gehabt.'" Bis Anfang 20 habe er bei seiner Mutter gelebt: "Dann war ich direkt in 'ner WG mit meinen besten Kumpels, dann hab' ich neben meinem besten Kumpel gewohnt und neben meinem Management [...]. Aber immer sehr, sehr nah beieinander. Und jetzt dieser Umzug ist für mich so die erste, also die finale Entnabelung oder Schritt ins endgültige Erwachsenwerden, so. Und ich hab' da einfach Schiss davor. Ich hab' gemerkt, krass, diese Veränderung macht mir so 'ne Angst."

Sally Özcan: Neustart nach Trennung

Bei Sally Özcan war es ähnlich. Bis sie 19 Jahre alt war, lebte sie bei ihren Eltern, dann heiratete sie und zog mit ihrem Mann in einen neuen Haushalt. Erst vor kurzem sei sie: "Das erste Mal quasi ausgezogen. Weg von diesem 'Sallycon Valley', weg vom Studio, raus in 'ne Wohnung. Und das war am Anfang richtig schwer für mich. Und auch wenn dann die Kinder mal so 'nen Tag oder zwei nicht bei mir waren, war ich ja quasi mutterseelenallein in der Wohnung und ich wusste nix mit mir anzufangen. Es war wirklich komisch, weil ich das erste Mal festgestellt hab': 'Wow, jetzt bist Du mal alleine und darfst Entscheidungen alleine treffen.'"

Max Giesinger: "Krass, wie schön Familie sein kann und wow, wie krass anstrengend Familie sein kann

Sally Özcan gründete schon in jungen Jahren ihre Familie. Als die erste Tochter den Wunsch nach einer Schwester äußerte, war sie zuerst verunsichert: "Ich konnte mir nicht vorstellen, als Mama noch ein Kind so sehr zu lieben. [...] Noch mehr Liebe hab' ich gar nicht. Und sobald man schwanger ist, ist es dann so: 'Oh mein Gott, die Liebe hat sich verdoppelt'." Ihre Kinder seien für sie: "einfach so das Glück auf Erden. Und egal, was in meinem Leben passiert, [...] wenn ich wüsste, meinen Kindern geht's gut, geht's mir einfach gut."

Max Giesinger ist noch etwas unschlüssig, ob er selbst Kinder haben möchte. Über seine eigenen Erfahrungen sagt er: "Ich hatte immer einen Familienteil, der war eher ein bisschen kaputter und einen anderen Familienteil, der war etwas heiler. [...] Für mich war das immer so: Krass, wie schön Familie sein kann und wow, wie krass anstrengend Familie sein kann."

