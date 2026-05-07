ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Trotz hoher Treibstoffkosten: ruf Jugendreisen hält an vereinbarten Reisepreisen fest

Warum Zuverlässigkeit bei Jugendreisen nicht verhandelbar ist

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Bielefeld (ots)

Wenn junge Menschen zum ersten Mal ohne ihre Eltern verreisen, geht es um mehr als Urlaub. Es geht um Vertrauen, Verantwortung und das gute Gefühl, dass alles passt - von der Betreuung vor Ort bis zum Preis auf der Rechnung. Genau diese Einstellung will ruf Jugendreisen auch in herausfordernden Zeiten bewahren.

Steigende Treibstoffpreise setzen die Touristikbranche aktuell unter Druck. Während Teile der Branche bereits Preiserhöhungen einfordern, bezieht ruf Jugendreisen klar Stellung: Bereits gebuchte Reisen bleiben zum vereinbarten Preis.

Für das Unternehmen ist diese Entscheidung eng mit seinem Selbstverständnis verbunden. Jugendreisen sind für viele junge Menschen der erste Urlaub ohne Eltern, für Familien eine bewusste Vertrauensentscheidung. Planungssicherheit ist deshalb Teil der Verantwortung gegenüber Jugendlichen und Eltern.

Als Anbieter von Pauschalreisen steht ruf Jugendreisen für feste Endpreise und transparente Leistungen. Dieses Prinzip gilt auch jetzt. Gestiegene Kosten werden nicht nachträglich weitergegeben.

"Gerade bei Jugendreisen ist Planungssicherheit entscheidend. Eltern und Jugendliche müssen sich darauf verlassen können, dass Absprachen gelten. Wir verzichten bewusst auf nachträgliche Preiserhöhungen und verstehen das als Investition in Vertrauen, Fair Play und langfristige Kundenbeziehungen", sagt Kristina Oehler, geschäftsführende Gesellschafterin bei ruf Jugendreisen.

Seit 44 Jahren steht ruf Jugendreisen für Qualität, Sicherheit und verlässliche Organisation. Ziel bleibt es, jungen Menschen unvergessliche Gruppenerlebnisse zu ermöglichen und Eltern Sicherheit zu geben.

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