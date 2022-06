Save the Children Deutschland e.V.

Engagement gegen Kinderarbeit - Otto Group baut Partnerschaft mit Save the Children aus

Hamburg/Berlin (ots)

Die Otto Group verstärkt ihren Einsatz zum Schutz der Kinderrechte in globalen Lieferketten. Der weltweit agierende Handels- und Dienstleistungskonzern hat dazu den "Joint Action Pledge" zur Bekämpfung von Kinderarbeit unterzeichnet und mit Save the Children eine Ausweitung der bestehenden Kooperation vereinbart. Zusätzlich unterstützt die Otto Group die Organisation bei konkreten Hilfsmaßnahmen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Seit mehr als 25 Jahren setzt sich die Otto Group für faire und sichere Arbeitsbedingungen in ihren globalen Lieferketten ein. Die Achtung von Kinderrechten und die Null-Toleranz-Politik beim Einsatz von Kinderarbeit stehen dabei besonders im Fokus. Mit der Unterzeichnung des "Joint Action Pledge" des Centre for Child Rights and Business, einem Tochterunternehmen von Save the Children, verpflichtet sich die Otto Group dazu, die Achtung von Kinderrechten künftig nach gemeinsam festgelegten Handlungskriterien in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren. Im Zuge der Erklärung wird der Konzern seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarbeit verstärken. Dazu gehören beispielsweise die Überarbeitung interner Richtlinien und Prozesse, die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Otto Group in Bezug auf das Thema, sowie die Unterstützung von Beschäftigten in den Produktionsstätten durch die Umsetzung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen gemeinsam mit den Geschäftspartnern.

Die Unterzeichnung des "Joint Action Pledge" geht einher mit dem Ausbau der seit 2020 bestehenden Kooperation mit Save the Children, der weltweit größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation.

"Seit vielen Jahren nehmen wir unsere soziale Verantwortung als Unternehmen sehr ernst und setzen uns unermüdlich dafür ein, die Situation in den Ländern, in denen wir als Otto Group aktiv sind, zu verbessern", betont Dr. Tobias Wollermann, Group Vice President Corporate Responsibility der Otto Group. "Deshalb freue ich mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Save the Children ausbauen und durch ein langfristiges Engagement einen wertvollen Beitrag zum Schutz von Kindern leisten."

"Gemeinsam mit Unternehmen können wir Kinderarbeit in Lieferketten vielschichtig begegnen", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland. "Durch unsere Zusammenarbeit mit einem so wichtigen Partner wie der Otto Group können wir unser Engagement weiterführen und ausweiten."

Mit Save the Children als starken und erfahrenen Partner will die Otto Group in Zukunft Maßnahmen umsetzen, die das Leben von Eltern, Familien und jungen Arbeitnehmer*innen in den Lieferketten nachhaltig verbessern und Fabriken dabei unterstützen, verantwortungsvolle und familienfreundliche Arbeitgeber zu werden.

Bereits in den Jahren 2020 und 2021 wurde während der Corona-Pandemie erfolgreich das WeCare-Projekt umgesetzt, von dem in zwölf Fabriken in China und der Türkei rund 840 Beschäftigte und knapp 2.000 Kinder unter anderem durch Soforthilfe, psychologische Beratung, Kinderbetreuung und Schulmaterialien profitierten.

Der Einsatz gegen Kinderarbeit und die Achtung der Kinderrechte hat hohe Priorität, denn noch immer sind laut einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation weltweit etwa 160 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen - Tendenz seit Beginn der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder steigend.

Angesichts der aktuellen Krisensituation in der Ukraine hat die Otto Group die Tätigkeit von Save the Children zusätzlich mit einer großzügigen Spende unterstützt. Damit soll den Opfern des Krieges unmittelbar und wirksam geholfen werden und das Leid der Kinder gemildert werden.

Über Save the Children:

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

Über Otto Group:

1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute als weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 43.000 Mitarbeiter*innen in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen vornehmlich in den drei Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und USA präsent. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die Segmente Plattformen, Markenkonzepte, Händler, Services und Finanzdienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2021/22 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 16,1 Milliarden Euro. Sie gehört mit einem Onlineumsatz von rund 12,1 Milliarden Euro zu den weltweit größten Onlinehändlern. Die besondere Stärke der Unternehmensgruppe liegt darin, eine breite Präsenz verschiedener Angebote an diverse Zielgruppen in relevanten Regionen der Welt zu verwirklichen. Eine Vielzahl von strategischen Partnerschaften und Joint Ventures bieten der Otto Group ausgezeichnete Voraussetzungen für Know-how-Transfer und die Nutzung von Synergiepotenzialen. Ein hohes Maß an unternehmerischer Verantwortung und Kollaborationswillen der Konzerngesellschaften garantieren zugleich Flexibilität und Kund*innennähe sowie eine optimale Zielgruppenansprache in den jeweiligen Ländern. Weitere Informationen zur Otto Group unter www.ottogroup.com.

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell