Tchibo bedankt sich bei treuen Kunden mit kostenlosem Kaffee

"Wir laden Sie ein" - unter diesem Motto bietet Tchibo seinen Kundinnen und Kunden am 12. und 13. November 2021 eine kostenlose Tasse besten Tchibo Kaffee an. "Wir wollen uns bei allen Kundinnen und Kunden bedanken, die unseren Shops auch in den vergangenen Monaten die Treue gehalten haben", beschreibt Wibke Bachor, Chefin aller deutschen Tchibo Shops, die Aktion. "Der Gedanke, sie zu einem Kaffee einzuladen, liegt da natürlich nah." In den mehr als 500 an der Aktion beteiligten Shops gibt es einen echten Tchibo Klassiker: "Mit einer Tasse gutem Filterkaffee verwöhnen wir unsere Kunden in den Shops bereits seit 1955", so Bachor. "Diese Tradition wollen wir mit unserer Aktion fortsetzen."

