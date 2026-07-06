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ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 32

Mainz (ots)

Woche 32/26 
Samstag, 01.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 ZDF-History
	 Alexander der Große - Der Superstar der Antike
	 Deutschland 2018

	„Terra X: Superhelden: Beowulf“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 02.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Terra X History
	 Die Goldmacher – Das Geheimnis der DDR-Sportelite
	 Deutschland 2026

	„Im Osten was Neues - 35 Jahre Deutsche Einheit“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 03.08. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 Terra X History
	 Kriegsverbrechen – Wenn der Staat zum Täter wird 
	 Deutschland 2026

	„ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ entfällt 	„Die Spur: Finfluencer und das schnelle Geld - Wer wird reich 	durch Copy Trading?“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 06.08. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

   9.45	 Wer ist El Chapo?
	 Deutschland 2023



(weiterer Ablauf ab 9.58 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 07.08. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 14.00	 Bedrohter Amazonas - Warum die grüne Lunge stirbt
	 Brasilien 2025

	„planet e.: Wale - geliebt und gejagt“ entfällt                               	„planet e.: Blutige Flossen - das stille Sterben der Haie“ um 	14.30 Uhr entfällt  

(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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