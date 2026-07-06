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Programmänderungen ZDFinfo KW 32

Mainz (ots)

Woche 32/26 Samstag, 01.08. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 „Terra X: Superhelden: Beowulf“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 02.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Terra X History Die Goldmacher – Das Geheimnis der DDR-Sportelite Deutschland 2026 „Im Osten was Neues - 35 Jahre Deutsche Einheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 03.08. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X History Kriegsverbrechen – Wenn der Staat zum Täter wird Deutschland 2026 „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ entfällt „Die Spur: Finfluencer und das schnelle Geld - Wer wird reich durch Copy Trading?“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 06.08. Bitte Programmergänzung beachten: 9.45 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 (weiterer Ablauf ab 9.58 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 07.08. Bitte Programmänderungen beachten: 14.00 Bedrohter Amazonas - Warum die grüne Lunge stirbt Brasilien 2025 „planet e.: Wale - geliebt und gejagt“ entfällt „planet e.: Blutige Flossen - das stille Sterben der Haie“ um 14.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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