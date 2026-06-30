Programmänderungen ZDFinfo morgen, Mittwoch, 01.07. und Dienstag, 07.07.

Mainz (ots) - Woche 31/26 Sonntag, 26.07. Bitte Programmänderung beachten: 9.45 Giganten des Weltalls - Schwarze Löcher USA 2018 „Rätsel des Kosmos - Ist die Erde einzigartig?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 27.07. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Wer ist Peter Thiel? Deutschland 2022 „USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 28.07. Bitte ...

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