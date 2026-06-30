Programmänderungen ZDFinfo morgen, Mittwoch, 01.07. und Dienstag, 07.07.
Mainz (ots)
Woche 27/26 Mittwoch, 01.07. Bitte Programmänderung beachten: 0.40 ZDF.reportage Ramsch und Rares Schatzsuche auf dem Flohmarkt Deutschland 2022 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 28/26 Dienstag, 07.07. Bitte Programmänderung beachten: 12.00 ZDF-History Deutschlands Soldaten - Vom Kaiserreich bis nach Afghanistan Deutschland 2021 „ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach
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