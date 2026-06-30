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Programmänderungen ZDFinfo morgen, Mittwoch, 01.07. und Dienstag, 07.07.

Mainz (ots)

Woche 27/26 
Mittwoch, 01.07. 

Bitte Programmänderung beachten:

  0.40	 ZDF.reportage
	 Ramsch und Rares
	 Schatzsuche auf dem Flohmarkt
	 Deutschland 2022

	„heute journal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)


Woche 28/26 
Dienstag, 07.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.00	 ZDF-History
	 Deutschlands Soldaten - Vom Kaiserreich bis nach Afghanistan
	 Deutschland 2021

	„ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland“ entfällt

                                                                                           (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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