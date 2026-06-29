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Programmänderungen ZDFinfo KW 31

Mainz (ots)

Woche 31/26 
Sonntag, 26.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  9.45	 Giganten des Weltalls - Schwarze Löcher
	 USA 2018

	„Rätsel des Kosmos - Ist die Erde einzigartig?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 27.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  9.15	 Wer ist Peter Thiel?
	 Deutschland 2022

	„USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 28.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Entscheidung auf dem Schlachtfeld
	 Antiochia - Im Namen des Kreuzes
	 Frankreich 2026

	„ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Mittwoch, 29.07. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

 10.00	 ZDF.reportage
	 Luxusverkäufer in Deutschland
	 Wie Reiche shoppen
	 Deutschland 2026


(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 31.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.30	 Tödliche Software - Boeing und die 737-Abstürze
	 USA 2022

	„ZDF-History: Fake News: Sieben mächtige Propaganda-	Lügen“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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