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Programmänderungen ZDFinfo KW 31

Mainz (ots)

Woche 31/26 Sonntag, 26.07. Bitte Programmänderung beachten: 9.45 Giganten des Weltalls - Schwarze Löcher USA 2018 „Rätsel des Kosmos - Ist die Erde einzigartig?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 27.07. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Wer ist Peter Thiel? Deutschland 2022 „USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 28.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Entscheidung auf dem Schlachtfeld Antiochia - Im Namen des Kreuzes Frankreich 2026 „ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 29.07. Bitte Programmergänzung beachten: 10.00 ZDF.reportage Luxusverkäufer in Deutschland Wie Reiche shoppen Deutschland 2026 (weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 31.07. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Tödliche Software - Boeing und die 737-Abstürze USA 2022 „ZDF-History: Fake News: Sieben mächtige Propaganda- Lügen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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