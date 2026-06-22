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Programmänderungen ZDFinfo KW 30

Mainz (ots)

Woche 30/26 
Samstag, 18.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.15	 Rückkehr der Mammuts?
	 Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten
	 Deutschland 2024

	„Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 19.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.45	 Die Pyramiden von Caral
	 Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas
	 Deutschland 2022

	„ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und 	Wahrheit“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 21.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 ZDF-History
	 Die großen Kriminalfälle der Geschichte
	 Deutschland 2008

	„Terra X History: Freddy Quinn - Eine deutsche Legende“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.06.2026 – 14:56

    ZDFinfo-Programmänderung 26/26

    Mainz (ots) - Woche 26/26 Bitte Folgenänderung beachten: Mittwoch, 24.6. 6.15 Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt Historische Umbauten Großbritannien 2025 Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt: Dem Himmel so nah entfällt! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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  • 15.06.2026 – 09:48

    Programmänderungen ZDFinfo KW 29

    Mainz (ots) - Woche 29/26 Samstag, 11.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Maha Vajiralongkorn? Deutschland 2022 „ZDF-History: Göttinnen der Leinwand“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 12.07. Bitte Programmänderung beachten: „The Day the Rock Star Died: Michael Jackson“ um 6.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 14.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 besseresser challenge Riesen, ...

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  • 11.06.2026 – 08:56

    ZDFinfo-Programmänderung 28/26

    Mainz (ots) - Woche 28/26 Bitte Programmänderung beachten: Samstag, 4.7. 1.30 Terra X Generation DDR. Geboren im Osten Deutschland 2024 ZDF-History: Kampf im Klassenzimmer – Schulzeit in Ost und West entfällt! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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