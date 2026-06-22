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Programmänderungen ZDFinfo KW 30

Mainz (ots)

Woche 30/26 Samstag, 18.07. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Rückkehr der Mammuts? Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten Deutschland 2024 „Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 19.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.45 Die Pyramiden von Caral Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas Deutschland 2022 „ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 21.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 „Terra X History: Freddy Quinn - Eine deutsche Legende“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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