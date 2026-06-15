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Programmänderungen ZDFinfo KW 29

Mainz (ots)

Woche 29/26 Samstag, 11.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Maha Vajiralongkorn? Deutschland 2022 „ZDF-History: Göttinnen der Leinwand“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 12.07. Bitte Programmänderung beachten: „The Day the Rock Star Died: Michael Jackson“ um 6.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 14.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 besseresser challenge Riesen, Blaue Takis + Toffifee Deutschland 2025 „planet e.: Quinoa – Genuss mit Beigeschmack“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 15.07. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Terra X Humboldt und die Neuentdeckung der Natur Deutschland 2019 „Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 17.07. Bitte Programmänderungen beachten: 10.45 Terra X History Illusionen des Atomzeitalters – Strahlende Zukunftsträume Deutschland 2023 11.45 Leschs Kosmos Ausgestrahlt? Strom ohne Atom Deutschland 2023 „Fukushima - Chronik einer Katastrophe“ um 10:45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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