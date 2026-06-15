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ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 29

Mainz (ots)

Woche 29/26 
Samstag, 11.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist Maha Vajiralongkorn?
	 Deutschland 2022

	„ZDF-History: Göttinnen der Leinwand“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 12.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

	 „The Day the Rock Star Died: Michael Jackson“ um 6.15 Uhr 	entfällt
	 

(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 14.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 besseresser challenge
	 Riesen, Blaue Takis + Toffifee
	 Deutschland 2025

	„planet e.: Quinoa – Genuss mit Beigeschmack“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 15.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.00	 Terra X
	 Humboldt und die Neuentdeckung der Natur
	 Deutschland 2019

	„Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein 	Ausflug“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 17.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 10.45	 Terra X History
	 Illusionen des Atomzeitalters – Strahlende Zukunftsträume
	 Deutschland 2023

 11.45	 Leschs Kosmos
	 Ausgestrahlt? Strom ohne Atom
	 Deutschland 2023

	„Fukushima - Chronik einer Katastrophe“ um 10:45 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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