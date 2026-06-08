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Programmänderungen ZDFinfo KW 28

Mainz (ots)

Woche 28/26 Samstag, 04.07. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit Deutschland 2018 „ZDF-History: Schulzeit in Ost und West - Schulzeit in Ost und West“ entfällt „Abi '89 - Neues Land und neue Chancen“ um 8.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 06.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Ursprung des Lebens USA 2015 „Asteroiden - Gefahr aus dem All“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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