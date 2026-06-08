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Programmänderungen ZDFinfo KW 28

Mainz (ots)

Woche 28/26 
Samstag, 04.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.45	 Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit
	 Deutschland 2018

	„ZDF-History: Schulzeit in Ost und West - Schulzeit in Ost und 	West“ entfällt                                                                   	„Abi '89 - Neues Land und neue Chancen“ um 8.30 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 06.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
	 Ursprung des Lebens
	 USA 2015

	„Asteroiden - Gefahr aus dem All“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.06.2026 – 14:16

    Programmänderungen ZDFinfo KW 27

    Mainz (ots) - Woche 27/26 Sonntag, 28.06. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland“ um 6.30 Uhr entfällt „Die sieben Mythen der Antike“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 29.06. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze ...

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  • 01.06.2026 – 09:34

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    Mainz (ots) - Woche 28/26 Sonntag, 05.07. Bitte Programmänderung beachten: 2.15 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa Der vergessene Rentner Deutschland 2023 „Schuld & Sühne mit Paulina Krasa: Der Mann mit der Maske“ entfällt (weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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  • 28.05.2026 – 14:27

    Programmänderungen ZDFinfo Freitag. 10.07.

    Mainz (ots) - Woche 28/26 Freitag, 10.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Mafia, Müll, Millionen - Italien und die Umweltzerstörung Frankreich 2018 „ZDFzeit: Artensterben in Deutschland - Die Fakten mit Kai Kupferschmidt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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