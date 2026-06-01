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Programmänderungen ZDFinfo KW 27

Mainz (ots)

Woche 27/26 
Sonntag, 28.06. 

Bitte Programmänderungen beachten:
  6.30	 Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland
	 Deutschland 2022 

 	„Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus 	in Deutschland“ um 6.30 Uhr entfällt                                             	„Die sieben Mythen der Antike“ um 7.00 Uhr entfällt

                                                                                 (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 29.06. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.45	 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums
	 Die Heilige Lanze
	 Großbritannien 2014
	„Aufstieg und Fall der Minoer - Das Geheimnis der 	Priesterinnen“ entfällt

                                                                                                                 (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 30.06. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  5.30	 Täterjagd in Deutschland
	 Das Mädchen in der Kiste
	 Deutschland 2022

	„Täterjagd in Spanien: Der Fall Josep Talleda“ entfällt

                                                                                    (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 01.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  
6.15	 Mysterien des Weltalls
	 Brauchen wir Feindbilder?
	 USA 2015

	„Mythen und Monster: Quetzalcoatl“ entfällt
                                                                                             (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 02.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Ermittler!
	 DNA lügt nicht
	 Deutschland 2018

	„Ermittler! - Niedere Beweggründe“ entfällt

                                                                                     (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 03.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Täterjagd in Deutschland
	 Der Parkhausmord
	 Deutschland 2024

	„Zocken ohne Limit - Online-Glücksspiel außer Kontrolle“ entfällt

                                                                                   (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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