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Programmänderungen ZDFinfo KW 27

Mainz (ots)

Woche 27/26 Sonntag, 28.06. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland“ um 6.30 Uhr entfällt „Die sieben Mythen der Antike“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 29.06. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 „Aufstieg und Fall der Minoer - Das Geheimnis der Priesterinnen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 30.06. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Täterjagd in Deutschland Das Mädchen in der Kiste Deutschland 2022 „Täterjagd in Spanien: Der Fall Josep Talleda“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 01.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Mysterien des Weltalls Brauchen wir Feindbilder? USA 2015 „Mythen und Monster: Quetzalcoatl“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 02.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 „Ermittler! - Niedere Beweggründe“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 03.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Täterjagd in Deutschland Der Parkhausmord Deutschland 2024 „Zocken ohne Limit - Online-Glücksspiel außer Kontrolle“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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